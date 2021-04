PlayStation szykuje się do podboju rynku mobilnego. God of War na smartfony?

Wygląda na to, że PlayStation w końcu zamierza wyjść poza ekosystem własnych konsol i podbić ciągle rosnący rynek mobilny.

Rynek gier mobilnych, pod względem zarobków, jest dzisiaj większy niż rynek gier komputerowych i konsolowych razem wzięte. Te w większości proste produkcje na smartfony są dla twórców często kurami znoszącymi złote jajka. Nikt raczej nie powie, że Pokemon GO jest grą lepszą niż God of War czy The Last of Us, ale jednak pieniądze swoje robią i działają na wyobraźnię. Wygląda na to, że rynek mobilny w końcu został zauważony też przez PlayStation, które do tej pory w dużej mierze ograniczało się do swoich własnych konsol.

Takie wnioski można wysunąć na podstawie oferty o pracę, którą opublikowało PlayStation. W nim gamingowa marka Sony szuka szefa działu mobilnego. W ogłoszeniu czytamy:

Chcesz kierować rozwojem i strategią gier mobilnych oraz pomagać w kształtowaniu przyszłości gier dla światowej klasy studia? Jako Head of Mobile będziesz rozwijać strategię gier mobilnych dla PlayStation Studios i pomagać w budowaniu podstaw pod przyszłe możliwości rozwoju. Będziesz kierować wszystkimi aspektami rozwoju naszych gier z konsol i komputerów PC w wersjach mobilnych i jako gry-usługi, koncentrując się na pomyślnym dostosowaniu najpopularniejszych serii PlayStation do urządzeń mobilnych. Będziesz odpowiedzialny za budowanie i rozwijanie zespołu liderów mobilnych i będziesz pełnił funkcję szefa tej nowej jednostki biznesowej w PlayStation Studios.

Opis jest dość jednoznaczny i pokazuje, że PlayStation zamierza otworzyć nowe studio, które w całości będzie skupiać się na tworzeniu gier mobilnych z wykorzystaniem najmocniejszych i najbardziej znanych marek. To może oznaczać God of War, The Last of Us, Uncharted, Gran Turismo czy też Spider-Mana w wersji na telefony komórkowe i tablety. Chociaż na ten moment może się to wydawać niewykonalne, to przecież Nintendo pokazało już, że tak popularne marki da się z powodzeniem przenieść na rynek mobilny. PlayStation najwyraźniej planuje to samo.

