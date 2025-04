Masz kartę Play lub Virgin Mobile? Teraz będzie łatwiej

Jeśli kupiliście starter w sklepie i z jakiegoś powodu nie możecie lub nie chcecie rejestrować go stacjonarnie, teraz możecie to zrobić samodzielnie na swoim smartfonie lub komputerze

Jak zarejestrować starter Play lub Virgin Mobile na stronie www?

Proces rejestracji kart Play, poprzedzony zakupem startera bezpośrednio w aplikacji Play24, pojawił się w ofercie fioletowego operator a już dość dawno temu, bo w 2023 roku. Teraz jednak można to też zrealizować całkiem od zera, kolejną metodą, tylko przez stronę www, co dotyczy także kart Virgin Mobile.

Na stronie rejestracja.play.pl opisane są trzy metody rejestracji karty SIM – w aplikacji Play24, przez bank i osobiście w punkcie . Jeżeli ktoś korzysta z aplikacji Play24 po raz pierwszy, Play też poprosi go o potwierdzenie danych przez bank . Inną opcją jest wykorzystanie do potwierdzenia tożsamości usługi mojeID .

By skorzystać z rejestracji przez bank, trzeba wypełnić formularz, wpisując numer telefonu oraz kod PUK z karty SIM. W kolejnym kroku należy potwierdzić swoją tożsamość przez bank, logując się do serwisu bankowości internetowej. Po zakończeniu operacji użytkownika otrzyma SMS od Play na swój nowy numer – to znak, że rejestracja przebiegła pomyślnie.