Google Play: Najlepsze aplikacje do pracy na telefonie

Te aplikacje na Androida ułatwią Ci pracę. Nie wyobrażam sobie dnia bez nich. Dla pracujących na iPhone'ach, dołożyłem też linki do App Store.

Czym powinny charakteryzować się dobre aplikacje do pracy na system Android? Przede wszystkim, taki program powinien nieść ze sobą odpowiedni ładunek "zysków" dla użytkownika, oprócz standardowej funkcjonalności. Zdecydowanie "dobra" aplikacja powinna również w znaczący sposób wpływać na efektywność pracy. Absolutnie musicie wypróbować polecane przez nas programy - mogą one przysłużyć się Wam nie tylko w kwestiach zawodowych, ale również w organizowaniu dosłownie czegokolwiek. Od budżetu domowego, aż po planowane przez Was podróże.

Android: Najlepsze aplikacje do pracy

1. Asana - gdy Trello to za mało

Jeżeli wydaje Ci się, że Trello jest mało rozbudowane i nie daje Ci takiej swobody działania, jak tego oczekujesz - musisz wypróbować Asanę! W pracy z tym programem możesz stworzyć kilka projektów, które będą dzielić się na zadania do wykonania. W zależności od tego, w jaki sposób chcesz je organizować, możesz je przeglądać w kalendarzu, na liście oraz na tzw. "osi czasu".

Asana jest genialną platformą, jeżeli w kilka osób pracujemy nad konkretnym projektem, a zadań z nim związanych jest naprawdę dużo. W takiej sytuacji, Asana zdecydowanie się nam odwdzięczy ogromną przejrzystością oraz możliwością utrzymania porządku w realizowanym przez nas projekcie

Dodatkowo, umożliwia umieszczanie wszelkich metadanych do zadania oraz na integracje z takimi komunikatorami jak Slack. Asana to zdecydowanie najlepsza aplikacja do pracy, jeżeli zarządzasz naprawdę sporym przedsięwzięciem - ale nie należy ograniczać jej do sporej skali projektów.

Cena: Darmowa

Nasza ocena: 8,5/10

Pobierz: Google Play | AppStore

2. Trello - prawdziwa legenda zarządzania projektami

Trello to "aplikacja legenda", jak chodzi o zarządzanie projektami. Zdecydowanie jest to "pierwszy wybór" większości osób, które potrzebują platformy pozwalającej na organizację zadań w obrębie przeróżnych przedsięwzięć. Tablice kanban pozwalają na niezwykle przejrzyste podejście do poszczególnych faz rozwoju zadań w projekcie. Podobnie jak w Asana, Trello umożliwia dodawanie metadanych do każdej utworzonej pozycji.

Trello to aplikacja dla osób, które dobrze czują się w tablicach kanban i są w stanie czerpać z ich korzyści w prowadzeniu projektu. Niestety, wszyscy ci, którzy preferują nieco inne środowiska, powinni z Trello zrezygnować i sprawdzić inną platformę (na przykład wyżej wspomnianą Asanę). Mimo tego, wielu uważa, że jest to zdecydowanie najlepsza aplikacja do pracy i jej organizacji w obrębie zespołu, co przekłada się na ogromną popularność Trello, która nie gaśnie od wielu, wielu lat.

Cena: Darmowa

Nasza ocena: 7/10

Pobierz: Google Play | AppStore

3. Evernote - notatnik na miarę XXI wieku

Nie samym organizowaniem zadań człowiek żyje, prawda? Evernote to zdecydowanie jeden z najlepszych (jak nie najlepszy) notatnik dla systemu Android i tym samym genialny kompan w pracy. Sprawdzi się za każdym razem, gdy przyjdzie Wam "na szybko" zanotować cokolwiek.

Nie jesteście ograniczani jedynie do tekstu: możecie wprowadzić odręczny wpis (szczególnie przydatny w kontekście urządzeń z rysikiem), a nawet notatkę głosową. Wpadła Ci do głowy pewna myśl i chcesz z nią powiązać przypomnienie? Nie ma żadnego problemu - to również w Evernote da się zrobić.

Ogromną zaletą Evernote jest to, że z zalet tej aplikacji skorzystacie nie tylko w zastosowaniach zawodowych, ale również w codziennym życiu, w szkole, gdziekolwiek, gdzie możecie potrzebować notatek. Listy zadań nie pozwolą Wam zapomnieć niczego w trakcie zakupów, a możliwość dzielenia się notatkami oraz dostępność Evernote na komputerach, tabletach, telefonach (niemal wszędzie) zapewni Was o tym, że nigdy nie zostaniecie odcięci od myśli, które przelaliście na elektroniczny papier.

Evernote jako cyfrowy notatnik sprawdza się znakomicie i absolutnie polecamy Wam zapoznanie się z tą aplikacją!

Cena: Darmowa / produkty w aplikacji: (3,29 - 299 zł za element)

Nasza ocena: 7,5/10

Pobierz: Google Play | AppStore

4. Focus Timer - zadbaj o dobre nawyki

Zarządzanie czasem wymaga pewnych dobrych nawyków, których niestety często nam brakuje. Aby wyrobić sobie odpowiednią postawę w zakresie realizowania kolejnych zadań, warto skorzystać z aplikacji, która pozwoli Wam na śledzenie swoich postępów i wdrożenie dobrych praktyk do zarządzania czasem.

Najlepsze aplikacje do pracy to nie tylko notatniki oraz środowiska do zarządzania poszczególnymi zadaniami: to również aplikacje, które pozwolą na wyciśnięcie z naszego dnia pracy jak najwięcej. I Focus Timer jest właśnie takim programem, który nam to umożliwi.

Wyobraźcie sobie, że zamiast gubić się w gąszczu zadań, co jakiś czas odrywając się od nich (i na przykład uruchamiając w innej karcie stronę ze zdjęciami kotów) i tym samym tracąc czas, jesteście w stanie pracować w 25-minutowych sesjach przedzielonych 5-minutowymi przerwami. Waszym celem jest w ciągu tych 25 zadań zrobić jak najwięcej, bez oglądania się na rozpraszacze. Jeżeli taki system pracy wejdzie Wam w nawyk, unikniecie zarówno znużenia, jak i piętrzących się, niedokończonych zadań na koniec dnia.

Aplikacja prowadzi szczegółowe statystyki na temat Waszej produktywności w trakcie sesji, a także wskaże momenty, w których Wasza koncentracja spadła na tyle, że podażyliście za rozpraszaczem.

Cena: Darmowa / produkty w aplikacji: (3,29 - 299 zł za element)

Nasza ocena: 7,5/10

Pobierz: Google Play | brak aplikacji na platformę iOS :(

5. Pakiet Microsoft Office - ten najprawdziwszy

Różnice między urządzeniami mobilnymi, a "stacjami roboczymi" już dawno się zatarły. Wielokrotnie zdarzało się, że musiałem edytować pliki dokumentów w telefonie przed wysłaniem ich w ważnej wiadomości.

Ogromnym ułatwieniem w takich zastosowaniach jest zdecydowanie pakiet Office dostępny dla urządzeń z systemem Android oraz iOS. Zarówno jak i na pecetach, tak i na telefonach oraz tabletach, Office to najlepsza aplikacja do pracy biurowej w historii. Mimo, że często zdarza mi się korzystać z Google Docs, również w ramach wariantów biznesowych, w dalszym ciągu uważam Office'a za zdecydowanego lidera jeżeli chodzi o tworzenie i edytowanie profesjonalnych dokumentów.

Pakiet Office w wersji mobilnej łączy w sobie 6 różnych programów mobilnych dla urządzeń: Worda, Excela, PowerPointa, Outlooka, OneNote'a oraz OneDrive. Najlepiej jest pobrać je pojedynczo i skonfigurować do własnych potrzeb (dlatego podajemy zbiorczy link do stron Microsoftu) i korzystać z nich tak, jak robimy to na komputerze - z tą różnicą, że wykorzystujemy interfejs dotykowy. Na tabletach, Office staje się niemal "zastępcą" programów znanych z pecetów.

Cena: Darmowe / w ramach biznesowego pakietu Office

Nasza ocena: 9/10

Pobierz: Witryna Microsoftu

