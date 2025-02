Kto ma najszybszy internet w Polsce? T-Mobile znów pozamiatał

Internet mobilny 5G

Ze styczniowego rankingu SpeedTest.pl wynika, że najszybszym internetem 5G mogli się cieszyć użytkownicy sieci T-Mobile. Średnia prędkość pobierania wyniosła w minionym miesiącu 290,4 Mb/s. Chociaż oznacza to lekki spadek w porównaniu do grudnia (292,6 Mb/s), jednak magentowemu operatorowi udało się utrzymać prowadzenie nad zbliżającym się Orange, który z niewiele słabszym wynikiem 284,9 Mb/s zajął drugą pozycję. Play znalazł się na trzecim miejscu ze średnią 189,5 Mb/s, a tabelę zamyka Plus z prędkościami rzędu 115,2 Mb/s.