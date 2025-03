Policja rozbiła grupę oszustów internetowych. Straty sięgają 100 tys. zł

Mechanizm oszustwa

Śledczy ustalili, że zatrzymani mężczyźni korzystali z fałszywych kont w serwisie aukcyjnym, gdzie oferowali do sprzedaży tak zwane „key-passy”, czyli kody aktywacyjne do jednej z popularnych platform gamingowych. W rzeczywistości sprzedawane kody były nieaktywne, co oznaczało, że nabywcy płacili za produkt, który nie działał.