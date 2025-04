Play zmienia cennik roamingowy. Również w Virgin Mobile

Szczegóły zmian w Play – niższe ceny

Szczegóły zmian w Play – wyższe limity GB i nowy limit finansowy

W efekcie obniżenia stawek za transmisję danych, klienci Play mogą liczyć na zwiększenie limitów GB dostępnych w roamingu UE w ramach swoich planów taryfowych . Oznacza to więcej Internetu do wykorzystania za granicą w ramach tej samej opłaty abonamentowej. Dokładne, nowe limity GB będą zależały od posiadanej taryfy – warto sprawdzić szczegóły w dokumentach udostępnianych przez operatora.

Podstawa prawna i prawa klienta Play

Wprowadzane przez Play zmiany są korzystne dla abonentów . Stanowią one implementację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 roku, dotyczącego roamingu w Unii Europejskiej.

Zgodnie z przepisami, jeśli klient Play nie akceptuje wprowadzanych modyfikacji, ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych . Można to zrobić bez ponoszenia dodatkowych opłat (poza ewentualnymi kosztami związanymi z przyznaną ulgą przy umowie na czas określony) do dnia wejścia zmian w życie. Warto pamiętać, że w przypadku umów na czas określony, wcześniejsze rozwiązanie może wiązać się z koniecznością zwrotu proporcjonalnej części ulgi lub zapłaty odszkodowania zgodnie z warunkami umowy .

Zmiany w roamingu dla klientów Virgin Mobile

Analogiczne zmiany w zasadach korzystania z roamingu w Unii Europejskiej od 15 maja 2025 roku Play wprowadza również w Virgin Mobile. Zmiany te również wynikają z dostosowania do regulacji unijnych i oznaczają niższe opłaty oraz wyższe limity danych dla klientów tej marki.

W związku z obniżeniem opłat za transmisję danych (do 6,88 zł/GB), zwiększeniu ulegają również limity GB w roamingu UE dla poszczególnych taryf Virgin Mobile. Od 15 maja 2025 roku będą one wyglądać następująco:

Virgin Mobile potwierdza również obniżenie stawek dodatkowych za połączenia wychodzące w roamingu UE (FUP) do 0,09 zł/min oraz obniżenie stawki za połączenia międzynarodowe do Strefy Euro do 0,98 zł/min. Nowy limit finansowy na transmisję danych w roamingu UE dla klientów Virgin Mobile również wyniesie 258 zł.