Play podnosi ceny klientom UPC Polska

Play rozsyła do klientów dawnej sieci UPC Polska pisma z informacją o podwyżce cen za dostęp do Internetu. Swoją decyzję argumentuje rosnącymi kosztami — informują Wirtualne Media .

Od momentu zawarcia umowy z Państwem znacząco wzrosły koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych m.in. wzrost kosztów dostępu do sieci światłowodowej. Dlatego w obliczu wzrastających kosztów świadczenia usług podjęliśmy decyzję o zmianie wysokości abonamentu.

Sieć nie odpowiedziała na pytania, kogo dokładnie objęły podwyżki. Wiemy, że osoby, które korzystały do tej pory z internetu światłowodowego o prędkości do 500 Mb/s w cenie 72,99 zł miesięcznie, zapłacą teraz o 5,93 zł więcej. Podwyżka nie jest duża, ale to jednak prawie 72 zł w skali roku.