Play chce polepszyć zasięg w Tyńcu. Mieszkańcy protestują

Misją operatora sieci PLAY jest zapewnienie nieograniczonego dostępu do nowoczesnych usług poprawiających poczucie bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców na terenie całego kraju – w tym w Krakowie. W tym celu realizujemy jeden z największych programów inwestycyjnych w branży telekomunikacyjnej w Polsce w ostatnich latach, budując do tysiąca nowych inwestycji rocznie.



Stacja bazowa w przy ul. Świętojańskiej w znaczący sposób poprawi dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych zarówno dla mieszkańców miasta jak i turystów. Należy także podkreślić, że budowa stacji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, bowiem każda stacja bazowa odbiera miesięcznie od kilkuset do nawet kilku tysięcy połączeń z nr alarmowymi, realizowanych bezpłatnie z urządzeń różnych operatorów.



Budowa tej stacji bazowej realizowana jest na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Warto przypomnieć, że każda stacja bazowa jest inwestycją celu publicznego. Jest to szczególna kategoria inwestycji realizujących określoną funkcję społeczną – w tym wypadku zapewnienia łączności publicznej - do których należą obok infrastruktury telekomunikacyjnej m.in. takie obiekty jak drogi publiczne, linii energetyczne, czy infrastruktura służąca zaopatrzeniu ludności w wodę. Podobnie jak pozostałe elementy infrastruktury technicznej, stacje bazowe, aby móc dostarczać usługi mieszkańcom lokalizowane są w obszarach, gdzie ludzie mieszkają, pracują lub przez które podróżują. Stacje bazowe są przy tym elementami infrastruktury technicznej o szczególnym znaczeniu w sytuacjach kryzysowych – co m.in. wyraźne pokazują doświadczenia ostatnich powodzi, wichur, śnieżyc i innych niebezpiecznych sytuacji.



Dialog ze społecznością lokalną jest istotnym elementem procesu inwestycyjnego w PLAY, nie może jednak odbywać się w oderwaniu od jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego operator zaproponował miastu Kraków udział przedstawicieli operatora i niezależnych ekspertów w spotkaniu dla mieszkańców, na którym przedstawione zostaną szczegółowe informacje nt. bezpieczeństwa obiektu, procesu planowania i wyboru wskazanej lokalizacji.



Proces planowania sieci stacji bazowych wymaga specjalistycznej analizy, uwzględniających szereg czynników indywidualnych dla każdej lokalizacji, jak ukształtowanie terenu i ewentualne przeszkody, gęstość zaludnienia, lokalizacje szlaków komunikacyjnych czy też możliwości techniczne wybudowania i przyłączenia wieży w danej lokalizacji.



Stacje bazowe operatora PLAY spełniają wszystkie określone prawem i normami wymogi w zakresie bezpieczeństwa budowlanego obiektu oraz najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa. Są przystosowane do sprostania niekorzystanym warunkom atmosferycznym, takim jak burze, wichury czy opady śniegu lub oblodzenia. Spełniają także wszystkie wymogi bezpieczeństwa w zakresie instalacji elektrycznej, co jest potwierdzane przez służby energetyczne. Należy dodać, że w Polsce funkcjonuje ponad 50 tysięcy stacji bazowych, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla swojego otoczenia.



Stacje bazowe telefonii komórkowej powstają także bezpośrednio na, lub w pobliżu, budynków szpitali, przychodni, szkół, urzędów czy też innych obiektów użyteczności publicznej. Spełniają określone prawem procedury i normy bezpieczeństwa, zarówno w zakresie planowania przestrzennego jak i prawa budowlanego oraz ochrony środowiska naturalnego -w tym emisji PEM. Podkreślić należy, że każda stacja bazowa przechodzi przed uruchomieniem badanie w zakresie bezpieczeństwa emisji PEM, realizowane przez akredytowane laboratorium. Warto przy tym dodać, że budowa stacji bazowych nie wpływa na wartość nieruchomości - co m.in. jasno pokazało opublikowane w latach 2022-23 podwójne badanie kontrolne realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

- Paweł Antończyk, Ekspert ds. Public Affairs, P4 Sp. z o.o.