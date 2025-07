Olga Malinkiewicz ma problem. Gwiazda perowskitów zawiodła inwestorów

Zaczęło się z ostrym przytupem. Olga Malinkiewicz opracowała przełomowe rozwiązanie w dziedzinie elastycznych paneli. Od tamtego czasu zdobyła wyróżnienie European Inventor Award za swoje odkrycia w dziedzinie ogniw perowskitowych. Olga założyła także Saule Technologies, powstała pierwsza fabryka paneli z wielkimi planami na przyszłość, pojawili się klienci i rzecz jasna inwestorzy. Okazuje się jednak, że rzeczywistość ma być o wiele bardziej ponura.

Inwestorzy wściekli na Olgę Malinkiewicz

Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy, czyli jednego z głównych inwestorów projektu wystosował do Olgi Malinkiewicz list otwarty. Pada w nim wiele zarzutów. Dotyczą one głównie tego, że mimo 270 milionów złotych przeznaczonych na rozwój projektu, to efekty prac praktycznie nie istnieją.

Wedle treści listu fabryka perowskitów we Wrocławiu, która miała być w stanie produkować panele na masową skalę, w rzeczywistości jest tylko instalacją pilotażową z niewielką mocą produkcyjną. Dodatkowo zarzuca on Oldze brak transparentności, oraz to, że pilotażowe wdrożenia tej technologii dla wielkich przedsiębiorstw kończyły się zawsze na wczesnym etapie współpracy.