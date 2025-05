Ostra walka strażaków z TOI TOI-em w tle. Elektryczny Jaguar spłonął nad zalewem

Dzięki strażakom uniknęliśmy tragedii

W całej sprawie kluczowa jednak okazała się szybka interwencja strażaków należących do formacji OSP KSRG Zwierzyniec, OSP Obrocz i pierwszego zastępu JRG Szczebrzeszyn. Dzięki szybkiej i co najważniejsze skutecznej akcji gaśniczej udało się zapobiec zapłonowi akumulatorów, które znajdują się pod podłogą pojazdu. Tym samym spłonął tylko jego przód. Tu warto dodać, że to właśnie płonące akumulatory są największym problemem w przypadku pożaru. To właśnie je najtrudniej ugasić i ich produkty spalania są najbardziej szkodliwe dla środowiska. Jak na razie nie jest znana oficjalna przyczyna wypadku. Serwis Lublin112 podaje, że doszło tu do pożaru w samej komorze silnika elektrycznego. Jednak bardziej prawdopodobną przyczyną jest po prostu pożar instalacji elektrycznej pod maską pojazdu.