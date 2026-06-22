Eksplozja w katarskim gazoporcie. Wiemy, jak wpłynie to na Polaków

W czasach, kiedy blokowana jest cieśnina Ormuz, a co za tym idzie znaczna część dostaw ropy naftowej, odcięcie największego źródła gazu ziemnego dla świata może być poważnym ciosem dla energetyki i przemysłu. Z automatu więc nasuwają się pytania: dlaczego to się stało i dlaczego właśnie teraz? W tej kwestii jednak mamy dobrą wiadomość. Wedle ustaleń władz nie był atak, a rezultat awarii. Co ważne, eksplozja nie wywołała wycieku gazu, a sam pożar udało się ugasić. Nie ma więc zagrożenia dla okolicznej ludności.