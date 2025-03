Orange wydłuża ważność konta. Są też darmowe gigabajty

A co w Orange na abonament?

W środę okazje czekają na abonamentowych klientów Orange. Tym razem do odebrania jest skromne 3 GB internetu, do wykorzystania na terenie Polski. Paczka czeka w aplikacji Mój Orange, w zakładce Dla Ciebie. Pakiet można odebrać do przyszłego wtorku, 11 marca.