Orange Polska i Traficar rewolucjonizują podróże służbowe

Nowy wymiar współdzielenia

Decyzja Orange o partnerstwie z Traficar to kolejny krok w promowaniu idei współdzielenia zasobów. Pomarańczowi już pięć lat temu uruchomili własną, wewnętrzną wypożyczalnię aut, umożliwiając pracownikom korzystanie z floty nie tylko w celach służbowych, ale i prywatnych. Teraz, dzięki współpracy z operatorem obsługującym ponad milion użytkowników w 28 miastach Polski , Orange idzie o krok dalej, oferując rozwiązanie niedostępne dotąd na rynku B2B.

Hybrydowa elastyczność na dwóch poziomach

Nowy model, nazwany hybrydowym , daje pracownikom Orange dostęp do dwóch rodzajów floty:

Technologia i zrównoważony rozwój w praktyce

Cały system obsługiwany jest za pomocą aplikacji mobilnej Traficar. Rezerwacja, otwieranie i zamykanie pojazdu odbywa się za pomocą kilku kliknięć na smartfonie, co ma zagwarantować wygodę i szybkość obsługi.

Wprowadzenie hybrydowej wypożyczalni doskonale wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Orange Polska. Pomarańczowy operator od lat inwestuje w elektromobilność i systematycznie wymienia swoją flotę służbową na pojazdy niskoemisyjne. Dostęp do zróżnicowanej floty Traficar, która obejmuje zarówno samochody spalinowe, jak i elektryczne, pozwala na bardziej świadome i ekologiczne planowanie podróży służbowych.

Partnerstwo Orange i Traficar to nie tylko odpowiedź na oczekiwania pracowników ceniących elastyczność, ale także ważny krok w kierunku promowania bardziej zrównoważonych i rozsądnych modeli transportu w miastach i pomiędzy nimi. To dowód na to, że innowacyjne myślenie i troska o środowisko mogą iść w parze z efektywnością biznesową.