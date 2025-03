Orange Polska 2.0: Nowa strategia cyfrowej transformacji

Wiadomości

Orange Polska zaprezentował nową strategię rozwoju, która ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej i dostosowanie firmy do dynamicznych zmian w sektorze telekomunikacyjnym i cyfrowym. Operator stawia na rozwój sieci światłowodowej i 5G, zwiększenie udziału w rynku IT oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do personalizacji usług i optymalizacji operacji.