Orange ma czerwcowy prezent dla karciarzy. Sprawdź, co możesz zyskać

Czym jest to całe Halo Granie?

Na czerwiec w Orange na kartę jest prezent w postaci usługi Halo Granie, z której można korzystać za darmo przez przez miesiąc. Co to takiego? Zamiast nudnego, standardowego sygnału oczekiwania na połączenie (tego klasycznego "pi, pi, pi..."), Twoi znajomi, rodzina czy ktokolwiek inny, kto do Ciebie dzwoni, usłyszą w słuchawce wybrany przez Ciebie utwór muzyczny. Może to być na przykład najnowszy hit Eda Sheerana „Azizam” albo zupełnie inny kawałek, który lubisz – Ty decydujesz i możesz trochę zaskoczyć dzwoniących.