Netia wprowadza routery z Ethernet 2,5GE LAN i Wi-Fi 7. Bez dodatkowych opłat

Jak wyjaśnia Netia, dotychczas, ze względu na ograniczenia portów komunikacyjnych czy łączności Wi-Fi, wykorzystanie pełnej szybkości łączy światłowodowych o prędkości powyżej 1 Gb/s (np. światłowód do 2 Gb/s) nie było raczej możliwe na jednym urządzeniu abonenckim. Zmieniają to wprowadzone w tym tygodniu do użycia w Netii nowe urządzenia – ONT, router oraz router z wbudowanym ONT.