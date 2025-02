W Netii szybki Internet kosztuje 0 zł przez pół roku

Szybki Internet światłowodowy w atrakcyjnej cenie

Specjalna oferta promocyjna jest skierowana do klientów znajdujących się w zasięgu własnej sieci Netii. Po zakończeniu 6-miesięcznego okresu bez opłat, abonament za światłowód do 1 Gb/s wyniesie 65 zł miesięcznie, a za opcję do 2 Gb/s – 80 zł miesięcznie. W tym drugim przypadku Netia oferuje prędkość wysyłania danych na poziomie do 1 Gb/s, co wyróżnia ją na tle ogólnopolskich dostawców.