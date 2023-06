T-Mobile ma ambitny plan, chodzi o ptaki

Orły bieliki dostały magentowe obrączki. To efekt współpracy T-Mobile Polska przy monitorowaniu populacji tych ptaków, które zamieszkują teren Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

T-Mobile Polska wspiera inicjatywy monitorowania populacji rozmaitych gatunków już od 2011 roku. Wtedy to obserwacją zostały objęte żubry, natomiast 8 lat później, w 2019 roku, loggery otrzymały także ośrodki badające rysie. Rozwiązanie działające w oparciu o urządzenia firmy inVentia przesyła badaczom dane dzięki łączności magentowej sieci.

W T-Mobile wiemy, że technologia może służyć środowisku naturalnemu, a troska o otaczający nas świat jest wpisana w DNA naszej organizacji. Jest to już kolejna współpraca, która pokazuje wspaniałe zastosowanie naszych rozwiązań w stylu #greenmagenta. Niezmiernie cieszymy się, że możemy wspierać działania badaczy, którzy swoim zaangażowaniem pomagają chronionym gatunkom zamieszkującym Polskę.

– powiedział Krystian Witkowski, Top Account Manager z T-Mobile Polska

Prowadzony wspólnie z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie projekt zakłada wykorzystanie loggerów GPS do badania życia ptaków chronionych, w tym orłów bielików, bocianów czarnych oraz puchaczy. Te pierwsze ptaki osiedliły się w lasach SGGW, gdzie mają dwa gniazda. Trasy lotów młodych przedstawicieli gatunku można śledzić online, a zebrane dane dotyczące ich migracji posłużą w badaniach naukowych. Dzięki temu sukcesywnie rośnie baza wiedzy o życiu i zachowaniach ptaków.

Nowoczesne technologie zbierania i przesyłu danych wspierają naukę i pomagają przekraczać kolejne granice poznawcze. Zwłaszcza loggery GPS-GSM umożliwiają śledzenie pozycji orłów i bocianów czarnych w interwale nawet co kilka minut. To olbrzymia szansa, by naprawdę bardzo dokładnie poznać zwyczaje tych rzadkich ptaków, ich miejsca koczowań lub trasy migracji i związane z tym zagrożenia. Zaskakujące są na przykład informacje o bielikach latających czasami regularnie po pokarm nawet 20 kilometrów od gniazda lub bocianach czarnych pokonujących podczas afrykańskiej podróży po 300-400, a czasami nawet ponad 500 kilometrów dziennie. Lokalizacja wskazanych przez bieliki żerowisk w Polsce lub miejsc postojowych bocianów w Europie i Afryce, pozwoli nam w konsekwencji lepiej chronić te gatunki w skali globalnej.