T-Mobile: nowa usługa bez limitu. Zobacz jak to działa

T-Mobile wprowadza dodatkową usługę dla użytkowników na kartę, po włączeniu której będą oni mogli korzystać z nielimitowanych połączeń z Polski do Ukrainy. Rozwiązanie jest dostępne dla osób posiadających na taryfie GO! już aktywną ofertę cykliczną od 35 zł.

T-Mobile wprowadził nową usługę dla klientów na kartę – nielimitowane rozmowy z Polski do Ukrainy. Uruchamiając ją, klienci magentowej sieci mają możliwość wykonywania nieograniczonych żadnym limitem połączeń do ukraińskich sieci Vodafone, Kyivstar i Lifecell za 25 zł przez 30 dni.

Usługa jest cykliczna, więc wystarczy, że użytkownicy będą posiadać kwotę 25 zł na koncie, która pozwoli na jej odnowienie na kolejne 30 dni i oczywiście aktywną ofertę od 35 zł w taryfie GO.

Jak to dokładnie działa? Usługa jest dostępna dla osób, które wybrały oferty w T-Mobile na kartę za min. 35 zł miesięcznie. Oznacza to, że skorzystają z niej użytkownicy pakietów cyklicznych GO! M, GO! M+UA lub GO! L, a także klienci, którzy zdecydowali się na pakiety Bez limitu L+, Bez limitu L+UA oraz Bez limitu XL.

Usługę „Nielimitowanych rozmów do Ukrainy” mogą aktywować np. w aplikacji „Mój T-Mobile”.

W skład oferty GO! M w T-Mobile na kartę wchodzą nielimitowane rozmowy, MMS-y i SMS-y oraz 40 GB internetu (w tym 20 GB po doładowaniu). W wersji GO! M+UA użytkownicy dodatkowo maja zaś do dyspozycji 1500 minut na połączenia do Ukrainy do sieci Vodafone, Kyivstar i Lifecell.

Oferty w cenie kolejno: 35 zł i 40 zł umożliwiają skorzystanie z Rok Internetu, w ramach którego zdobyć można 2400 GB (12 x 200 GB) ekstra przez rok.

Z GO! L z nielimitowanymi rozmowami, MMS-ami, SMS-ami oraz 60 GB (w tym 30 GB po doładowaniu) za 45 zł co 30 dni, klienci otrzymają z ofertą Rok Internetu nawet 4800 GB ekstra przez rok (12 x 400 GB).

