Trik z łyżką. W sumie banalne, a poprawia smak każdej potrawy

Pragniesz się zdrowo odżywiać i ograniczać sól, jednak nie odpowiada ci smak niedosolonych potraw? Okazuje się, że na rynku pojawiły się specjalne sztućce, których zadaniem jest poprawa smaku potraw o niskiej zawartości soli.

Powszechnie wiadomo, że nadmiar soli w potrawach szkodzi, a sięgając po gotowe produkty, spożywamy jej stanowczo za dużo, często nieświadomie. Niezależnie od tego, czy mamy na uwadze względy medyczne, czy po prostu chcemy się zdrowo odżywiać, potrawy bez soli mogą początkowo wydawać się niesmaczne.

Japońska firma Kirin, stworzyła limitowaną serię elektrycznych łyżek, które mają poprawiać smak potraw o niskiej zawartości soli. To elektryczna łyżka, która wykorzystuje elektrody do elektryzowania języka, co wywołuje lekki wstrząs z jednoczesnym podbiciem słonego smaku.

Elektryczna łyżka - jak działa?

Działanie łyżki opiera się na tym, że przepuszcza ona lekki prąd elektryczny, aby "skoncentrować cząsteczki jonów sodu na języku". To działanie wzmacnia słony smak. Firma twierdzi, że jej celem jest nakłonienie ludzi do zdrowszego sposobu odżywiania się, poprzez spożywanie zdrowszych potraw, ale z "podkręceniem" ich smaku. Zdrowe, może oznaczać również smaczne.

Firma przy projektowaniu łyżek, nawiązała współpracę z Japońską Szkołą Nauki i Techniki Uniwersytetu Meiji. Przy okazji, przetestowano także technologię miski i podobnych pałeczek, przymocowanych przewodem do akumulatora noszonego na nadgarstku. Okazało się, że pałeczki dwukrotnie zwiększają słony smak.

Elektryczne sztućce nie dla każdego

Niektóre osoby nie powinny używać elektrycznych sztućców. Zwłaszcza te, które mają ku temu przeciwskazania natury medycznej, np. wszczepiony rozrusznik serca, mają alergię na metale, problemy z nerwem twarzowym lub są w trakcie leczenia stomatologicznego. Przed zastosowaniem elektrycznej łyżeczki najlepiej skonsultować się z lekarzem. Oczywiście, większość restrykcji obowiązuje osoby, którym taka łyżka najbardziej się przydała. Ale od czegoś należy zacząć.

Łyżka póki co będzie dostępna w limitowanej serii 200 sztuk, w cenie ok. 500 zł za sztukę. Sprzedaż na rynkach zagranicznych jest przewidywana na przyszły rok. Firma ma nadzieję, że w przeciągu najbliższych 5 lat, uda jej się dotrzeć z produktem do miliona osób.

Źródło zdjęć: Jetsadaphoto / Shutterstock

Źródło tekstu: The Verge, oprac. własne