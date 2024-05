Niepokojący efekt uboczny nudy. Naukowcy ostrzegają

Okazuje się, że nudzenie się to dość poważna sprawa, która może stać się przedmiotem badań. Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie "Motivation and Emotion" są na to doskonałym dowodem, ujawniają bowiem niepokojące efekty uboczne nudy.

Okazało się, że nuda może prowadzić do wielu negatywnych skutków, takich jak zachowania samookaleczające, nawet jeśli w zasięgu dostępne są pozytywne alternatywy. Ale to nie wszystko, nuda zwiększa wybór nieprzyjemnych bodźców, takich jak nieprzyjemne dźwięki.

Nuda to ciekawy temat dla badaczy

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Maastricht, pod kierunkiem Morsala Yusoufzai, postanowił skupić się na nieco innej metodzie badania wpływu nudy na człowieka. Postanowili wykazać, że nuda może wywołać w człowieku szereg innych zachowań, odmiennych od samookaleczających oraz samobójczych. Tym razem, każdy z badanych musiał wykonać zadanie pisemne.

W badaniu wzięło udział 129 uczestników, których średnia wieku wynosiła 21 lat. Prawie wszyscy byli studentami uniwersytetów, a większość to były kobiety. Uczestnikom losowo przydzielono zadanie do opisania. Do wyboru były zadania nudne, wywołujące złość lub neutralne.

W "nudnym" zadaniu uczestnicy poproszeni zostali o wielokrotnie wpisanie słowa "Abramson". W neutralnym uczestnicy opisali, w jaki sposób podróżują z domu na uczelnię. W zadaniu wywołującym złość, uczestnicy opisali osobiste wspomnienie tego, kiedy odczuwali złość. Podczas wykonywania zadań, uczestnicy mieli także możliwość wyboru przyjemnego dźwięku - śpiewu ptaka, oraz nieprzyjemnego - kwicząca świnia.

Wyniki wykazały, że uczestnicy stanu znudzenia, częściej niż pozostałe grupy wybierali nieprzyjemny dźwięk, co sugerowałoby specyficzny związek z nudą i nieprzyjemnymi bodźcami.

Badacze przeanalizowali także czy osobowość ma wpływ na związek między nudą a samookaleczeniami. Chodziło o to, czy negatywne zachowania będą się utrzymywać, gdy jednostki będą miały możliwość zaangażowania się w pozytywne działania.

Obecne ustalenia sugerują, że negatywny wpływ nudy ogranicza się do sytuacji, w których występują wyłącznie negatywne opcje behawioralne. Oznacza to, że nuda może prowadzić do zachowań samookaleczających, innych niż te samobójcze. Wcześniej sądzono, że brak pozytywnych opcji behawioralnych wyjaśnia zwiększoną liczbę zachowań samookaleczających.

- podsumowali naukowcy.

