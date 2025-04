Zmiany w Mobile Vikings. Będzie taniej i więcej. Jest też haczyk

Nowe zasady roamingu w Strefie Euro

Nowa usługa i zmiany w cenniku usług telekomunikacyjnych

Ponadto, zaktualizowany zostanie zapis dotyczący zmiany numeru telefonu. Zgodnie z nowym brzmieniem, zmiana numeru telefonu przy zachowaniu dotychczasowej karty SIM nie jest możliwa . Proces ten będzie wymagał ponownej rejestracji, wniosku o nową kartę SIM oraz wyboru nowej taryfy. Co istotne, środki zgromadzone na poprzedniej karcie nie zostaną przeniesione na nowy numer telefonu .

Prawo do wypowiedzenia umowy

Klienci, którzy nie akceptują wprowadzanych zmian, mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Aby skorzystać z tej możliwości, należy złożyć stosowne oświadczenie najpóźniej do dnia wejścia zmian w życie, czyli do 15 maja 2025 roku.