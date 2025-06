Disney pozywa popularną usługę: „jest kwintesencją pasożytnictwa”

Midjourney pozwane

W dobrej pozycji są natomiast niezależni artyści. Ci wciąż mogą tworzyć fanowskie grafiki. Przynajmniej tak długo, jak nie robią tego w celach komercyjnych. Wszystko bowiem wskazuje na to, że Midjourney to dopiero początek i wielcy gracze zechcą ograniczyć każdą dostępna AI w ochronie swoich interesów. Jeśli więc zależy Ci na grafikach postaci objętych prawami to, zamiast ćwiczyć pisanie promptów lepiej kup tablet graficzny. Tylko nie proś w sieci o zbiórkę na niego. To się może bardzo źle skończyć.