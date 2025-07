Miał dość reklam w aplikacji mobilnej. Teraz grozi mu 8 lat więzienia

Mieszkający w Rumii w województwie pomorskim 21-latek cieszył się grą na swoim smartfonie. Zabawę psuły mu jednak reklamy mobilne. Zwłaszcza jednej sieci sklepów z elektroniką . W pewnym momencie przelała się u niego czara goryczy i postanowił działać: otóż w nocy z 1 na 2 lipca napisał wiadomość e-mail do sklepu z informacją, że podłożył bombę w jednym z obiektów.

Fałszywy alarm bombowy w akcie zemsty za reklamy

Jak podaje serwis kryminalki.pl ewakuowano wszystkich pracowników z dwóch lokalizacji: z ulicy Wołczyńskiej w Poznaniu i z ulicy Kolumba w Komornikach. Adresy wskazują, że ofiarą mógł paść Komputronik . Wysłałem do tej sieci zapytanie mailowe o potwierdzenie tej sytuacji. Po otrzymaniu odpowiedzi ten wpis zostanie o nią zaktualizowany.

Po ewakuacji budynków do akcji przystąpili policyjni pirotechnicy, jednak niczego nie znaleźli. Natomiast już następnego dnia udało się zatrzymać żartownisia. Ten przyznał się do winy i stwierdził, że miał już dość wyskakujących reklam i postanowił się odegrać na firmie w ten sposób. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, więc będzie miał szanse na naprawdę długi odpoczynek od reklam mobilnych.