5G poleci w kosmos. To lepsze od Starlinków

Jak osiągnąć globalny zasięg 5G? Można na przykład użyć satelitów na niskich orbitach. We Francji ruszył pilotażowy projekt, który ma sprawdzić ten pomysł.

Elon Musk wysyła na orbitę okołoziemską kolejne partie satelitów systemu Starlink, których zadaniem ma być dostarczenie szybkiego Internetu między innymi do miejsc, w których dostęp do globalnej sieci w inny sposób nie jest możliwy. A gdyby tak na całej powierzchni Ziemi był zasięg 5G, wykorzystując do tego podobny sprzęt, czyli latające na niskiej orbicie satelity? Firmy Ericsson, Thales i Qualcomm połączyły siły, by sprawdzić takie rozwiązanie.

Zobacz: 5G-Advanced nadchodzi. Nokia wyjaśnia, co przyniesie ta technologia

Zobacz: Polacy niby boją się 5G, ale z SI2PEM nie korzystają

Satelity 5G na orbicie okołoziemskiej

W pierwszej fazie pilotażowego projektu wymienione wcześniej firmy przeprowadzą szczegółowe badania, analizy i stosowne symulacje, a w kolejnych przejdą do fazy testów działania pozaziemskich sieci 5G NTN na smartfonach. Dla użytkowników telefonii komórkowej może to oznaczać, że w przyszłości zwykły smartfon będzie mógł połączyć się poprzez sieć 5G z dowolnego miejsca na Ziemi. Dzięki temu szerokopasmowa transmisja danych i oparte o nią usługi staną się dostępne w miejscach, gdzie dotychczas działają starsze systemy telefonii satelitarnej o znacznych ograniczeniach przesyłu danych.

Eksperci prognozują, że łączność 5G za pośrednictwem satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej umożliwi komunikację na najodleglejszych obszarach geograficznych, nawet o ekstremalnych uwarunkowaniach, a także na morzach, oceanach i wszędzie tam, gdzie nie dociera zasięg naziemny. Nowe rozwiązanie zdecydowanie zwiększyłoby możliwości dalszego rozwoju usług roamingowych dla abonentów smartfonów w paśmie 5G, a także pozwoliło na zastosowanie 5G w transporcie, przemyśle energetycznym czy w szeroko pojętym obszarze zdrowia.

Sieć oparta na satelitach umieszczonych w kosmosie mogłaby także wspierać infrastrukturę naziemną w przypadku poważnych awarii czy katastrof. Wysokie standardy bezpieczeństwa w sieci 5G NTN pozwalają sądzić, że nowe pasmo będzie również miało zastosowanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa narodowego oraz jako rozwiązanie dla rządowych sieci bezpieczeństwa publicznego.

Współpraca w zakresie testowania i walidacji pomiędzy Ericsson, Thales i Qualcomm Technologies to absolutny przełom w światowej historii komunikacji. Efektem naszego partnerstwa będzie stworzenie sieci, która sprawi, że niezależnie od miejsca, w którym znajdzie się użytkownik – środek oceanu czy najodleglejszy nawet las – będzie miał dostęp do wysokiej klasy, bezpiecznej i opłacalnej łączności satelitarnej i naziemnej 5G.

– powiedział Erik Ekudden, Wiceprezes i Dyrektor ds. Technologii, Ericsson

Aby 5G spełniło pokładane w nim nadzieje, konieczne jest zapewnienie zasięgu sieci w obszarach, w których nie istnieją naziemne sieci komórkowe: czy to nad oceanami, czy w odległych rejonach geograficznych. Badania, które planujemy z firmami Ericsson i Thales rozpoczną ważny etap wdrażania tej ważnej technologii. Nie możemy się doczekać pierwszych efektów naszego partnerstwa.

– powiedział John Smee, Wiceprezes ds. Inżynierii, Qualcomm

Wdrożenie sieci 5G oznacza istotną zmianę dla branży telekomunikacyjnej. Będzie to nie tylko zmiana uwarunkowań biznesowych, łączność nowej generacji umożliwi bezpieczne połączenie miliardów ludzi i infrastruktury na cały świecie. Grupa Thales jest zaangażowana w rozwój tej technologii na wielu płaszczyznach. Współpraca badawcza z naszymi partnerami wynika z naszego przekonania, że sieci pozaziemskie 5G przyczynią się do ogólnoświatowej rewolucji telekomunikacyjnej i wyniosą bezpieczeństwo sieci na wyższy poziom.

– powiedział Philippe Keryer, Wiceprezes ds. Strategii, Badań i Technologii, Thales

Testy i walidacja zostaną przeprowadzane przez firmy Ericsson, Thales i Qualcomm po uzyskaniu zgody 3GPP. Po raz pierwszy w historii partnerzy przeprowadzą weryfikację sieci opartych o satelity. Celem testów będzie walidacja różnych komponentów technologicznych potrzebnych do uruchomienia sieci 5G, w tym smartfonu 5G, systemu satelitarnego i elementów sieci 5G na Ziemi. Prowadzone prace mają również na celu potwierdzenie, że sieć 5G NTN może być obsługiwana w obudowie smartfonu, dzięki czemu przyszły telefon 5G może stać się również telefonem satelitarnym. Wstępne testy odbędą się w symulowanym środowisku kosmicznym we Francji, gdzie znajduje się większość europejskiego przemysłu zajmującego się przestrzenią kosmiczną.

W ramach projektu Ericsson planuje zweryfikować technologię 5G virtual RAN (vRAN), zmodyfikowany do obsługi sygnałów radiowych propagujących przez szybko poruszające się satelity LEO. Szwedzka firma sprawdzi, co dzieje się z falami radiowymi 5G podróżującymi przez próżnię kosmiczną i atmosferę ziemską. Thales natomiast planuje testy satelitarnego ładunku radiowego 5G o parametrach umożliwiających jego rozmieszczenie na satelitach LEO. Qualcomm z kolei dostarczy telefony testowe weryfikujące, czy 5G NTN może być dostępne dla przyszłych smartfonów 5G.

Eksperci wykorzystają sprzęt naziemny do symulacji propagacji radiowej 5G i opóźnień czasowych pomiędzy wyposażonym satelitą na orbicie a połączeniem smartfonu z radiową siecią dostępową 5G w różnych miejscach na powierzchni Ziemi. Dzięki wsparciu organizacji 3GPP, 5G NTN będzie testowane i rekomendowane w bardzo dużym ekosystemie standaryzowanych produktów i komponentów. Wdrożenie nowej specyfikacji pozwala również na włączenie NTN do urządzeń 5G, co w przyszłości zapewni dostawcom technologii łatwe i szybkie skalowanie 5G NTN w urządzeniach.

Chociaż jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, kiedy prototypowy satelita wyposażony w 5G mógłby zostać wyniesiony na orbitę, partnerów czekają na razie wysoce specjalistyczne testy i działania walidacyjne na powierzchni Ziemi.

– dodał Erik Ekudden

Zobacz: Katastrofa wisi na włosku. Kosmiczny złom spadnie na Ziemię

Zobacz: Chiny chcą zdominować Kosmos. Kończą kluczowy projekt

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Aleksandr Kukharskiy / Shutterstock.com, materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe