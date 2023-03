Gubisz zasięg? Przeprowadź się na Księżyc

Nokia planuje jeszcze w tym roku wdrożyć usługi 4G LTE na Księżycu. Pomoże w tym rakieta SpaceX, która wyniesie w kosmos odpowiedni sprzęt.

Jeszcze w 2023 roku na Księżycu mają zostać uruchomione usługi 4G LTE, za wdrożenie których odpowiada firma Nokia. Mają one zostać wykorzystane w misji Artemis, dzięki której NASA chce wysłać ponownie człowieka na "Srebrny Glob". Byłby to pierwszy raz od misji Apollo 17 w 1972 roku.

Fińska grupa telekomunikacyjna planuje w nadchodzących miesiącach zbudować sieć 4G na Księżycu z pomocą rakiety SpaceX. Stacja bazowa z anteną zostanie umieszczona na łaziku księżycowym zasilanym energią słoneczną. Między łazikiem i lądownikiem Nova-C zostanie utworzone połączenie LTE.

Potrzebny do tego sprzęt został zbudowany tak, by wytrzymać ekstremalne warunki na naszym naturalnym satelicie. Celem projektu Nokii jest pokazanie, że naziemne sieci komórkowe mogą zaspokoić potrzeby komunikacyjne przyszłych misji kosmicznych. Za pomocą 4G astronauci będą mogli komunikować się ze sobą oraz kontrolować przebieg misji. Będą też mogli przesyłać wideo w czasie rzeczywistym czy sterować łazikiem.

NASA wybrała Nokię do budowy pierwszej sieci komórkowej na Księżycu w 2020 roku. Rozwiązanie miało zostać wdrożone pod koniec 2022 roku, jednak termin ten nie został dotrzymany. Teraz ma się to stać do końca 2023 roku. Po wdrożeniu sieć skonfiguruje się samoczynnie.

Zobacz: Astronauci skorzystają na Księżycu z sieci LTE. Nokia buduje łazik ze stacją bazową

Zobacz: Sensacja na Księżycu. To znalezisko może zmienić bieg historii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Kamil Urban / Shutterstock

Źródło tekstu: CNBC, oprac. własne