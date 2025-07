Google dostało potężny pozew do KE. Chodzi o AI w wyszukiwarce

Pozew wydawców przeciwko Google

W głównej mierze chodzi o to, że wielu serwisom spadły wyświetlenia. Doszukują się one w tym winy AI w wyszukiwarce Google. Ta ma nie tylko udzielać odpowiedzi na zadany problem, przez co osoby jej poszukujące nie wchodzą na stronę. Wydawcy wskazują, że mechanizm ten korzysta w tym celu z treści przez nich wyprodukowanych, niejako ich okradając. W związku z tym organizacja złożyła skargę do KE na antykonkurencyjne praktyki Google.