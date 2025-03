Fundacja Orange zaprasza do MegaMisji. To inicjatywa dla szkół i przedszkoli

Wiadomości

Szkoły podstawowe oraz przedszkola z całej Polski mają okazję dołączyć do bezpłatnej inicjatywy edukacyjnej Fundacji Orange. Program ten ma na celu rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych wśród dzieci, takich jak uważność, współpraca, empatia i krytyczne myślenie. Zajęcia pozwolą najmłodszym lepiej odnaleźć się w świecie pełnym ekranów i cyfrowych bodźców. Placówki mogą zgłaszać się do programu do 25 kwietnia 2025 roku.