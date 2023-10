Wojna w Izraelu: zawiodła komunikacja i nowe technologie

Jak to się stało, że słynący z wyjątkowo skutecznych służb wywiadowczych Izrael dał się zaskoczyć bojówkom Hamasu? Eksperci mają wytłumaczenie.

Kryzys w Izraelu zaskoczył wielu obserwatorów. Chyba nikt nie spodziewał się równie śmiałego ataku ze strony Hamasu, a już na pewno nie tego, że organizacja wykaże się tak spektakularną skutecznością, mordując ponad 1000 Izraelczyków, w tym żołnierzy i zajmując szereg obiektów wojskowych.

Izrael - porażka wywiadu i nowych technologii

Jak to się stało, że izraelskim służbom nie udało się w porę zareagować na zagrożenie? Jak zwracają uwagę eksperci, przyczyną może być to samo, co dotąd świadczyło o ich skuteczności: mocne poleganie na nowych technologiach.

Eksperci z New York Times wskazują na co najmniej kilka obszarów, gdzie izraelskie służby oraz wojsko nie dochowało należytej staranności, co z kolei ostatecznie przełożyło się na taki, a nie inny przebieg ostatnich wydarzeń. Na liście znalazły się:

zaniedbanie kanałów, którymi komunikowali się bojownicy Hamasu,

nadmierne poleganie na sprzęcie do monitoringu na obszarach przygranicznych,

zebranie dowódców w jednej lokalizacji, szybko zajętej przez bojowników Hamasu,

otwarte deklaracje izraelskich dowódców, że wierzą w pokojowe zapewnienia Hamasu.

Wymienione błędy miały ułatwić zadanie Palestyńczykom. Nie tylko mogli działać z poczuciem pewności, że Izrael nie jest gotowy na atak, ale dodatkowo błyskawicznie udało im się zakłócić komunikację między służbami i wojskiem.

Na skutek sprawnie przeprowadzonego ataku dronami Hamasowi udało się zniszczyć zarówno stacje telefonii komórkowej, jak i zdalne systemy zabezpieczeń. W efekcie otworzyło otworzyło to drogę do dalszych działań lądowych i umożliwiło bojownikom całkowite zaskoczenie izraelskich żołnierzy.

Opisana sytuacja doskonale obrazuje, jak istotnym elementem współczesnej formy są nowoczesne metody komunikacji. Stanowi też kubeł zimnej wody dla każdego, kto uważa, że sama nowoczesna technologia stanowi wystarczającą gwarancję bezpieczeństwa. Jak pokazała nam porażka Izraela, może się ona okazać mieczem obosiecznym.

Źródło zdjęć: hosny f. salah / Shutterstock.com

Źródło tekstu: New York Times