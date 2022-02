Sklep Play zagrożony. Nowy trojan czyści konta w całej Europie

Trojan Xenomorph zainfekował już ponad 50 tys. urządzeń z Androidem, atakując łącznie klientów aż 56 banków, również w Polsce.

Po tym, jak bolesne żniwo w Sklepie Play zebrały trojany Alien oraz ERMAC, na horyzoncie pojawia się kolejne zagrożenie o zbliżonej do powyższych charakterystyce – alarmują badacze z grupy ThreatFabric. To Xenomorph, który wzorem swych poprzedników podszywa się pod pozornie niegroźne oprogramowanie użytkowe, by zyskać komplet uprawnień, a ostatecznie wyczyścić konto bankowe ofiary.

Xenomorph, namierzony niniejszym pod płaszczykiem aplikacji Fast Cleaner, potrafi przeprowadzać tzw. ataki nakładkowe. Wyjaśniając, szkodnik wykrywa aplikacje lub witryny bankowe, a następnie podmienia obecne tam formularze na własne. Łudząco podobne do oryginałów, jednak przesyłające wpisywane dane, takie jak loginy i hasła, wprost do napastników.

Mało tego, malware ma również funkcję przechwytywania powiadomień, z których to, jak alarmują eksperci, bez większych trudności wyodrębnia kody autoryzacji dwuetapowej. A na tym nie koniec, bo na domiar złego przekazuje do zdalnego serwera kontroli listę zainstalowanych w smartfonie apek. Nie tylko bankowych, ale wszystkich w ogóle. Najpewniej celem dalszej rozbudowy funkcjonalności.

Co podkreślają fachowcy, Xenomorph jest względem swych poprzedników jeszcze bardziej złośliwy. Malware, raz zainstalowany w smartfonie, staje się naprawdę trudny do usunięcia. Bywa, że nie można go wywalić poprzez systemowy deinstalator, a jedynym w miarę skutecznym sposobem na pozbycie się natręta jest wyzerowanie urządzenia.

Dokładna skala ataku nie jest znana, ale badacze szacują, że opisywany trojan mógł z powodzeniem zainfekować co najmniej 50 tys. urządzeń z Androidem w całej Europie. Głównie na terenie Hiszpanii i Portugalii, ale nie tylko, bo m.in. w Polsce także. Jako punkt wyjścia ataku wskazano pakiet vizeeva.fast.cleaner, choć znając życie, wkrótce malware doczeka się dziesiątek innych wariacji. Zatem, redakcja przyłącza się do ostrzeżenia. Uważajcie na swoje telefony.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Kamil Zajączkowski)

Źródło tekstu: ThreatFabric, oprac. własne