Polsat da Ci 1000 zł dziennie? Prędzej wyczyszczą ci konto

Internetowi oszuści nieustannie zmieniają scenariusze swoich ataków, przyciągając nowe ofiary. Tym razem cyberprzestępcy posłużyli się wizerunkiem Polsatu i Zygmunta Solorza, obiecując, że po zainwestowaniu w sieć Polsat 6G lub światowe Wi-Fi uruchamiane razem ze SpaceX można liczyć na zyski rzędu tysiąca złotych dziennie, a nawet więcej.

Zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego przy Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) poinformował na Twitterze o nowym ataku cybernaciągaczy.

Ostrzegamy przed kolejnym oszustwem inwestycyjnym. Tym razem cyberprzestępcy podszywają pod spółkę Polsat. Zainwestowanie środków na poniższej stronie jest równoznaczne z ich utratą! Zachowajcie czujność

– podaje CSIRT KNF.

Jak wynika z załączonych zrzutów ekranu, oszuści wykupili w mediach społecznościowych płatne posty i zachęcają w nich do inwestycji, które miałyby dawać możliwość otrzymania już od tysiąca złotych dziennie. Pisany cyrylicą Montana namawia do skorzystania z aplikacji, która dzięki sztucznej inteligencji wyszukuje zyskowne transakcje na giełdzie, pozwalając na tym zarobić. Gwarancją zysku ma być „utradokładne i wiarygodne” obliczanie na podstawie statystyk z giełd z 5 lat. Oszust zachęca też, by się pospieszyć, bo do końca darmowej rejestracji zostały tyko 2 dni.

⚠️Ostrzegamy przed kolejnym oszustwem inwestycyjnym. Tym razem cyberprzestępcy podszywają pod spółkę Polsat. Zainwestowanie środków na poniższej stronie jest równoznaczne z ich utratą!



Zachowajcie czujność! pic.twitter.com/CwULMhE1wL — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) February 11, 2022

Poniżej znajduje się „przycisk rejestracji”, a po jego kliknięciu otwiera się strona stanowiąca w dużej części kopię witryny Polsatu, umieszczona w domenie great-inv[.]info. Czego tam nie ma!

O uczciwości inwestycji ma nas przekonywać wizerunek Zygmunta Solorza, a zyski można osiągnąć, inwestując w takie projekty, jak „Polsat GSM Plus”, „Sieć Polsat 6G” czy „światowe Wi-Fi” dostarczane przez Polsat razem ze SpaceX. Na stronie można też zobaczyć fałszywy certyfikat, który ma dodatkowo potwierdzać wiarygodność przedsięwzięcia.

Najważniejszy jest jednak formularz, gdzie zachęca się nas do podania imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Przekonuje do tego hasło „Wszystko jest jasne i przejrzysty – po prostu zarejestruj się i zacznij zarabiać:” (tak, z błędem w słowie „przejrzyste”).

Udostępnienie tych danych nie powoduje jeszcze zagrożenia, ale można się domyślać, jaki jest ciąg dalszy. Ten scenariusz bardzo przypomina fraud inwestycyjny, przed którym niedawno przestrzegał bank Santander. Można przypuszczać, że tak jak w tamtym ataku, do ofiary zadzwoni osoba podszywająca się pod konsultanta Polsatu lub biura inwestycyjnego i będzie namawiała do przelania środków na wskazane rachunki lub portfele z kryptowalutami.

Taki rodzaj ataku wymaga ze strony ofiary dużego zaangażowania i może się wydawać, że to zbyt dużo, by dać się nabrać. Praktyka jednak dowodzi, że cyberprzestępcy zawsze trafią na kogoś, kto się skusi. Chęć łatwego zarobku doprowadziła już wielu naiwnych do utraty oszczędności życia. W żadnym wypadku nie należy więc wypełniać takich formularzy ani tym bardziej „inwestować” w tego rodzaju przedsięwzięcia.

Zobacz: PKO BP ma młot na oszustów. Załatwisz ich smartfonem

Zobacz: Pegasus – wyciekła ulotka. Jest nawet groźniejszy niż sądzono

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, CSIRT KNF/Twitter

Źródło tekstu: wł.