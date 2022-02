Pegasus – wyciekła ulotka. Wiemy, co potrafi superbroń polskich służb

Do sieci wyciekła oficjalna ulotka oprogramowania szpiegującego Pegasus. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jakie ma możliwości.

Oprogramowanie Pegasus nie schodzi z pierwszych stron gazet i serwisów internetowych. Wiemy, że oprogramowanie stworzone przez izraelskie NSO Group pozwala na szpiegowanie użytkowników telefonów.

Wiemy też, że Pegasus został zakupiony przez polskie służby, w czym kluczową rolę m odegrać miał resort sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Wiele wskazuje też, że za jego pomocą szpiegowano polityków, prawników czy biznesmenów, w tym także w Polsce. Na liście są między innymi senator Krzysztof Brejza, Romach Giertych, Ewa Wrzosek, ale też Jeff Bezos, czyli właściciel Amazona.

Jak działa Pegasus?

Wszyscy wiemy, że Pegasusa można zainstalować na telefonie ofiary i pozwala on na szpiegowanie jej poczynań. Ale jakie dokładnie ma możliwości? Właśnie wyciekła oficjalna ulotka oprogramowania, która ujawnia, jakie program ma możliwości. Te, jak się okazuje, są bardzo szerokie. Co ważne, ulotka pochodzi jeszcze z 2015 roku!

Z oficjalnej ulotki dowiadujemy się, że Pegasus pozwala na:

czytanie SMS-ów i wiadomości e-mail

śledzenie lokalizacji

dostęp do listy kontaktów

wysyłanie wiadomości

przejmowanie rozmów

dostęp do historii przeglądarki

dostęp do konta w mediach społecznościowych

robienie zrzutów ekranu

robienie zdjęć

nagrywanie mikrofonu

Dodatkowo ulotka ujawnia, że oprogramowanie instalowanie jest zdalnie i jest do tego wymagane minimalne lub nawet zerowe działanie ze strony atakowanego celu. Na urządzeniu podobno nie zostają żadne ślady i nie jest też potrzebna współpraca ze strony operatorów komórkowych. Pegasusa wystarczy zainstalować i cała robota dzieje się w tle.

Ulotka, która wyciekła do sieci, została stworzona przez firmę WestBridge, która jest północnoamerykańskim oddziałem izraelskiego NSO Group. Przedsiębiorstwo przekonuje, że to oprogramowanie wykorzystywane przez agencje wywiadowcze na całym świecie. Ma służyć przede wszystkim do redukowania przestępczości, zwalczania terroryzmu i dbania o bezpieczeństwo publiczne.

Przyznacie, że na papierze brzmi to bardzo ładnie, wręcz górnolotnie. Szkoda, że ostatecznie Pegasus wykorzystywany jest przez ludzi, a tych zawsze będzie kusić.

