Policja ostrzega: oszuści czyhają na Twoje pieniądze

Komenda Główna Policji oraz Bankowe Centrum Bezpieczeństwa ZBP (FinCERT.pl) ostrzegają przed oszustami chcącymi okraść Was z pieniędzy. Dzwonią oni do potencjalnych ofiar lub wysyłają wiadomości tekstowe, podszywając się pod pracownika banku czy inne osoby godne zaufania.

Dzwoni telefon, a Ty na wyświetlaczu widzisz numer telefonu lub nazwę zaufanej instytucji, na przykład banku czy policji. To jednak może być oszustwo. Komenda Główna Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz FinCERT.pl zwracają też uwagę, że w ostatnim czasie przestępcy nie tylko w rozmowie telefonicznej nakłaniają swoje ofiary do przekazania środków pieniężnych, ale też coraz częściej przesyłają do nich wiadomości e-mail z rzekomą umową przekazania pieniędzy na konto techniczne banku lub wysyłają SMS z numerem rachunku, na który należy przekazać środki. Wszystkie te działania mają na celu uwiarygodnić zagrożenie, które czyha na daną osobę. Problem jednak polega na tym, że cała sytuacja jest sztucznym tworem, którego jedynym celem jest kradzież pieniędzy.

Sytuacja, przed którą ostrzega policja, może wyglądać tak, jak na zamieszczonej poniżej infografice.

Nie daj się oszukać!

To oczywiście tylko jeden z wielu możliwych scenariuszy przestępczego procederu. W każdej z takich sytuacji ważne jest to, by być ostrożnym i nie ulegać panice.

Rozłącz się, odczekaj minimum 30 sekund. Następnie, połącz się z bankiem lub instytucją, której przedstawiciel dzwonił do Ciebie. Koniecznie wybierz oficjalny numer na klawiaturze numerycznej, nie oddzwaniaj z listy połączeń, które wyświetlają się na telefonie.

– radzą policjanci

Z kolei przygotowana przez oszustów umowa, o której wcześniej wspominaliśmy:

to tylko pretekst, aby przekonać Cię do podjęcia decyzji o przelaniu swoich oszczędności na „techniczny” rachunek bankowy wskazany przez oszustów,

nie uwzględnia wszystkich elementów wymaganych przez ustawę Prawo Bankowe (np. czasu trwania umowy; przesłanki i trybu rozwiązania umowy czy zasad rozliczeń),

nie zawiera miejsca na Twój podpis,

zawiera skan podpisu dostępnego w Internecie (np. podpisu niektórych postaci historycznych, takich jak gen. Tadeusz Kościuszko),

może zawierać błędy gramatyczne lub ortograficzne,

może być sporządzona z użyciem języka potocznego (np. zamiast terminu „rachunek bankowy” używane jest słowo „konto”).

Jeśli sytuacja podobna do opisanej powyżej zdarzy się również Tobie, koniecznie zgłoś to organom ścigania (policji) oraz w swoim banku.

Źródło zdjęć: Shutterstock, policja.pl

Źródło tekstu: policja.pl