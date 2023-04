Jak naciąć Polaka? Pokazać mu kobiece piersi

Przestępcy przygotowali nową pułapkę na Polaków. Rozsyłają wiadomości MMS z pikantną fotką oraz informacją o włączonej usłudze zdjęć erotycznych. Kto się da nabrać, może stracić pieniądze.

Policja wystosowała dziś ostrzeżenie o nowej kampanii oszustw realizowanych za pomocą MMS-ów. W nadesłanej wiadomości ze zdjęciem kobiety we frywolnej pozie pojawia się informacja, sugerujące że odbiorca ma aktywną usługę serwisu zdjęć erotycznych i będzie otrzymywał na telefon tego typu fotki.

Dalsza część informacji zawiera instrukcję jak należy zrezygnować z usługi. W tym celu trzeba wysłać wiadomość o treści „KONIEC” na wskazany w MMS-ie numer. Wysłanie takiej wiadomości spowoduje uszczuplenie naszego konta o kwotę przeszło 11 zł.

Jak wyjaśnia Policja, stworzona przez przestępców wiadomość tak naprawdę służy do wyciągania pieniędzy od przestraszonych odbiorców, którzy działając w panice i pośpiechu jak najszybciej chcą zrezygnować z usługi, której w rzeczywistości nigdy nie aktywowali.

To oczywiście bardzo dobrze znany mechanizm, z którego oszuści korzystają od lat, zmieniając tylko treść i szczegóły rzekomej usługi. Ten sam patent pojawiał się na przykład w przekręcie na serwisy z grami mobilnymi. Naciągacze zasiewają u użytkowników niepokój, co sprawia, że ofiara zaczyna działać pochopnie, nie zastanawiając się nad swoimi działaniami. Zamiast zrezygnować z niechcianej usługi, w ten sposób odbiorca właśnie ją aktywuje, więc później naliczane są kolejne opłaty.

Pamiętajmy, że każda forma korespondencji, każda wysłana wiadomość na podany numer będzie pomniejszała nasze konto o wskazaną w treści wiadomości kwotę środków pieniężnych

– uczula Policja.

Policja apeluje też, by w razie otrzymania informacji o zasubskrybowaniu jakiejkolwiek usługi premium, do której się nigdy nie zapisywaliśmy, skontaktować się ze swoim operatorem sieci komórkowej i zapytać o tę usługę konsultanta. Dla bezpieczeństwa można poprosić o zablokowanie wszystkich usług SMS Premium i WAP Billing (Direct Billing). Są to takie usługi, w których opłata naliczana jest albo za otrzymanie SMS-a, albo za wejście na określoną stronę internetową.

Dodatkowo zapoznaj się z regulaminem świadczenia tej usługi. Powinny być w nim zawarte postanowienia jak z niej zrezygnować

– podsumowuje Policja.

Źródło zdjęć: Mockuper, Policja

Źródło tekstu: Policja / CBZC