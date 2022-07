Oszustwo na kuriera wciąż zbiera żniwo. Jak to działa?

Policja co rusz informuje o kolejnych przypadkach oszustwa na kuriera oraz jego ofiarach, którzy tracą duże kwoty pieniędzy zgromadzone na ich kontach bankowych. Kolejny przypadek dotknął 35-letniego mieszkańca powiatu strzeleckiego.

Liczba wiadomości dotyczących oszustwa :na kuriera" jest bardzo duża i ciągle rośnie. Ten znany model "biznesowy" przestępców wciąż zbiera żniwo, i to całkiem obfite. Przekonał się o tym między innymi 35-letni mieszkaniec gminy Leśnica w powiecie strzeleckim. Mężczyzna otrzymał wiadomość SMS z informacją o rzekomym wstrzymaniu dostawy paczki ze względu na jej niedopłatę.

35-latek uregulował należność w wysokości niecałych 2 złotych, klikając link w otrzymanej wiadomości. Ten prowadził do strony internetowej, która do złudzenia przypominała witrynę banku, w którym ma konto. Oszukany podał tam swój login i hasło. Samo to nie wystarczyłoby jeszcze przestępcom do wyprowadzenia pieniędzy z konta ofiary. Jednak już dodania nowego urządzenia mobilnego do urządzeń zaufanych, na co zgodził się posiadacz konta, już tak.

Z konta mężczyzny zaczęły natychmiast znikać pieniądze, dzięki czemu w końcu zdał sobie sprawę z tego, ze padł ofiarą oszustwa. Łączne straty wyniosły 64 tysiące złotych. Sprawa trafiła na policję.

Oszuści liczą na Twoją nieuwagę

Wbrew pozorom tego typu pułapki są łatwe do ominięcia. Wystarczy stosować kilka poniższych zasad:

nigdy nie klikać linków przesłanych w wiadomościach SMS, szczególnie gdy wzbudzają w nas choć cień wątpliwości,

nie instalować nieznanych aplikacji w smartfonie lub innym urządzeniu, za pomocą którego korzystamy z bankowości mobilnej,

nigdy nie podawać haseł, PIN-ów ani kodów dostępu na stronach, do których link przyszedł w wiadomości SMS,

zrezygnować z wykonania transakcji gdy cokolwiek wzbudzi w nas wątpliwości.

Źródło zdjęć: Shutterstock, policja.pl

Źródło tekstu: policja.pl