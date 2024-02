Złoty szlag. Uważaj, trwa groźny atak na pieniądze Polaków

Szybki zarobek brzmi kusząco, zwłaszcza jeśli ma go przynieść inwestycja w KGHM Polska Miedź S.A. Jeśli się skusisz, zarobią oszuści.

W sieci pojawiła się kolejna seria bannerów, zachęcających do inwestycji. Ponownie mamy do czynienia z oszustwem – cyberprzestępcy starają się wyłudzić oszczędności całego życia od Polaków. Tym razem szkodliwe ogłoszenia wykorzystują wizerunek doskonale znanej spółki, a znajdziemy je między innymi na Facebooku, YouTubie i wśród wyników wyszukiwania Google.

Oszustwo na KGHM

Przed oszustwem ostrzegają specjaliści z CSIRT KNF. W mediach społecznościowych zaprezentowali przykładową reklamę, powiązaną z oszustwem, jaką można zobaczyć na polskich portalach internetowych. Historia byłego pracownika fabryki (w domyśle zapewne huty metali KGHM) ma przekonać, że możliwe jest przejście z niższego stanowiska do niewyobrażalnego bogactwa, a kto nie chciałby być bogaty bez wysiłku? Pomóc w tym ma właśnie rzekoma inwestycja.

Uwaga!



Cyberprzestępcy zamieszczają reklamy fałszywych inwestycji, w których wykorzystują wizerunek @kghm_sa i zachęcają do zainwestowania oszczędności.



Po wejściu w reklamę użytkownik przekierowywany jest na niebezpieczną stronę z formularzem rejestracyjnym. W kolejnym kroku…

Jeśli osoba dostatecznie naiwna kliknie tę reklamę, zostanie przeniesiona do strony przygotowanej przez oszustów. Podobnie jak w przypadku reklam wyświetlanych niedawno na Onecie, tu również celem strony jest gromadzenie danych kontaktowych Polaków. Tym razem jednak by przekonać ofiarę, sięgnęli po wizerunek firmy doskonale znanej Polakom: KGHM Polska Miedź S.A., a strona z formularzem rejestracyjnym do złudzenia przypomina stronę spółki. Warto tu dodać, że na prawdziwej stronie KGHM znajduje się ostrzeżenie o tym oszustwie:

W następnym etapie oszustwa ktoś skontaktuje się z ofiarą i będzie namawiał do inwestycji w aktywa KGHM Polska Miedź S.A., obiecując szybki i duży zysk.

Inwestycja taka oczywiście nie istnieje, a ofiara może stracić wszystkie oszczędności. Zarobią na tym wyłącznie oszuści, którzy nie mają żadnych powiązań ze spółką. KGHM zaleca, by informacje o spółce czerpać wyłącznie z zaufanych stron (na przykład kghm.com), nie klikać reklam obiecujących szybki zysk i sceptycznie podchodzić do konkursów w internecie, nie wypełniać formularzy online i przede wszystkim nie przekazywać pieniędzy. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą takiego oszustwa, koniecznie zgłoś sprawę policji.

Źródło zdjęć: KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło tekstu: CSIRT KNF