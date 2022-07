Atak na klientów Orlen. Zły ruch i zerują ci konto

Oszuści znaleźli kolejny sposób, by wydoić z Polaków pieniądze. Powstają strony podszywające się pod ORLEN, które zachęcają do inwestycji w polską spółkę.

W wyszukiwarce Google po wpisaniu hasła "ORLEN inwestycje" pojawia się szereg fałszywych stron, które rzekomo dają możliwość zainwestowania swoich funduszy w Polski Koncern Naftowy. Witryny są bardzo profesjonalnie zrobione i byłby by w stanie zwieść nawet czujnego internautę.

Oszustwo na PKN ORLEN

Na zagrożenie ze strony fałszywych strony inwestycyjnych, podszywających się pod ORLEN, zwróciła uwagę Komisja Nadzoru Finansowego CSIRT. Komisja udostępniła informację na Twitterze wraz z nagraniem wideo, na którym pokazują jedną z takich stron. Nie da się zaprzeczyć, że witryna została zrobiona profesjonalnie i swoim układem oraz symboliką kojarzy się z Orlenem.

Uważajcie na niebezpieczne reklamy w wyszukiwarce Google, w których cyberprzestępcy podszywają się pod @ORLEN_Group. Na fałszywych stronach zachęcają do dokonania rejestracji aby w kolejnym kroku wyłudzić Wasze środki finansowe. Zachowajcie rozwagę! pic.twitter.com/zWBh8AAwLA — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) July 19, 2022

Bartosz Biderman z KNF zwrócił uwagę na to, że po zarejestrowaniu się na stronie i podaniu swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, dzwoni do nas oszust podający się za konsultanta inwestycyjnego. Informuje on nas o tym, że w naszym portfelu kryptowalutowym pojawiły się środki bonusowe, które można od razu wypłacić, lecz w tym celu należy najpierw dokonać przelewu weryfikacyjnego.

Oszuści oferują też pomoc w przejściu całego procesu i nakłaniają do zainstalowania na swoim urządzeniu programu do obsługi zdalnej. Jeśli ktoś się zgodzi i zainstaluje aplikację, przestępcy zyskają pełen dostęp do komputera lub smartfona.

Zobacz: Masz iPhone? Uważaj, tak mogą cię łatwo okraść

Zobacz: SIM swapping wciąż groźny. Eksperci ostrzegają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: KNF