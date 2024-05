Wielu Polaków dostaje takie żądanie. Nie daj się okraść

Trwa nowa kampania phishingowa, wymierzona w klientów Netflixa. Przestępcy podszywają się pod tę platformę, rozsyłając fałszywe wiadomości o konieczności zaktualizowania danych dotyczących płatności.

CERT Orange Polska oraz CSIRT KNF ostrzegają przed kampaniami phishingowymi, w których przestępcy podszywają się pod serwis Netflix. Ich działania polegają na rozsyłaniu wiadomości SMS lub e-mail z żądaniem zaktualizowania danych dotyczących płatności. W treści SMS-a jest wręcz ostrzeżenie, że brak działania ze strony abonenta platformy doprowadzi do zawieszenia konta.

Witryna, której adres widnieje w wiadomości, została oczywiście spreparowana przez cyberoszustów. Jej jedynym celem jest wyłudzenie od nas danych na przykład karty płatniczej, co może nas narazić na utratę pieniędzy. Podobny cel ma również strona, na którą trafimy po kliknięciu na link zamieszczony w fałszywej wiadomości e-mail. Ta napisana jest w nieco łagodniejszym tonie i informuje, że jest problem z realizacją płatności i należy zaktualizować szczegóły płatności.

Nie daj się okraść!

Oszuści stosują różne metody, by okraść nas z pieniędzy. W tym celu na przykład podszywają się pod znane firmy lub instytucje i rozsyłają wiadomości, w których żądają zaktualizowania jakichś danych, między innymi dotyczących stosowanej w danym serwisie metody płatności (jak w opisanym wyżej przypadku). Należy bardzo uważać, na umieszczone w takich przekazach linki, które prowadzą do fałszywych stron internetowych. Ich jedynym celem jest okraść nas z danych lub pieniędzy.

Wyróżnikiem takich stron są adresy, które nie do końca wyglądają tak, jak prawdziwe witryny danej usługi, firmy czy instytucji. Jeśli otrzymasz informację, że coś z Twoim kontem jest nie tak (na przykład w serwisie Netflix), wejdź na prawdziwą stronę danego serwisu (nie klikaj w link z SMS-a lub e-maila) i to zweryfikuj. Może Cię to ochronić przed dużymi stratami.

Źródło zdjęć: Emre Akkoyun / Shutterstock.com, Shutterstock, CERT Orange Polska, CSIRT KNF

Źródło tekstu: CERT Orange Polska, CSIRT KNF