Nie daj się nabrać na kod QR! To prosty sposób na kłopoty

Kody QR możemy spotkać w wielu różnych miejscach: na plakatach reklamowych, w autobusach komunikacji miejskiej czy choćby w restauracjach. Bardzo chętnie z nich korzystamy, choć nigdy nie możemy być pewni, co się za nimi kryje – może to być strona ze złośliwym oprogramowaniem, a stąd już tylko krok (czy też skan) od kłopotów.

W ostatnim czasie amerykańska organizacja Surveillance Technology Oversight Project przeprowadziła eksperyment w Nowym Jorku. W mieście umieszczono ulotki reklamujące wydarzenie kulturalne, zawierające kod QR. Kod ten w rzeczywistości prowadził na stronę ostrzegającą przed zagrożeniem związanym ze skanowaniem kodów pochodzących z nieznanego źródła. Jak się okazało, ulotka przyciągnęła wielu zainteresowanych, którzy bez namysłu postanowili sprawdzić zawartość kodu.

Organizacja stojąca za eksperymentem w bardzo krótkim czasie odnotowała setki wejść na stronę, do której przenosił kod QR przygotowany na potrzeby badań. Eksperyment dowiódł łatwości, z jaką można umieścić fałszywe kody QR w przestrzeni publicznej – na ulotkach informacyjnych czy bankomatach. Niepokojący jest również fakt, że wiele osób bez namysłu postanowiło sprawdzić, co kryje się za kodem.

Należy pamiętać, że cechą charakterystyczną kodów QR jest to, że na pierwszy rzut oka nie widać, co w takim kodzie się kryje. Obecnie nie funkcjonuje też żaden standard oznaczania „bezpiecznego” kodu QR, co powoduje, że nie ma łatwego sposobu, który umożliwiłby użytkownikowi smartfonu sprawdzenie, czy dany kod QR przenosi na niewinną stronę z reklamą, czy do złośliwego serwisu stworzonego przez cyberprzestępców. Oczywiście ta metoda ataku nie należy do najczęściej spotykanych, jednak warto zachować czujność w kontakcie z jakimikolwiek przekierowaniami na strony internetowe czy to w postaci linków, czy też kodów QR.