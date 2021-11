Smartfon sam zadzwoni do Hiszpanii. Rachunek Cię przerazi

Zbliżają się mikołajki, a smartfon to w ostatnich latach jeden z najpopularniejszych prezentów, także i z tej okazji. CERT Orange ostrzega, że pochopny wybór takiego podarunku może okazać się zgubny w skutkach.

Smartfon to od paru lat niezmiennie jeden z najpopularniejszych prezentów, również na zbliżające się mikołajki. Po nich zaś to samo dotyczyć będzie podarunków na Wigilię Bożego Narodzenia. Dla dzieci i młodzieży rodzice często wybierają te tańsze urządzenia, a to może okazać się problemem. I nie chodzi o niską wydajność.

Specjaliści z CERT Orange zwracają uwagę, że w sprzedaży coraz częściej trafiają się tanie smartfony zainfekowane złośliwym oprogramowaniem Triada lub Android HiddenAds. Urządzenia te mogą samoczynnie dzwonić na zagraniczne numery bez wiedzy użytkownika i nabijać mu rachunek.

Kilka lat temu zdarzały się przypadki kart SIM w urządzeniach internetu rzeczy, wysyłających SMS-y na zagraniczne numery, z czego część zysków wpadała do kieszeni oszustów. Tym razem jest podobnie, ale chodzi o rozmowy zagraniczne, a potwierdzone kierunki to Hiszpania i Litwa. Połączenia są skrzętnie ukrywane przez złośliwe oprogramowanie, a rozmów nie widać w menu telefonu, wśród ostatnio wykonanych. Efekt ujrzymy dopiero na rachunku. Mogą to być spore sumy.

Co ważne, w znaczącej większości analizowanych przez CERT Orange sytuacji złośliwy kod był elementem fabrycznego oprogramowania telefonu, dopiero wyjmowanego z opakowania. Nie była to więc wina użytkownika i skutek jego nieostrożności. Malware był już wcześniej wgrany lub pojawiał się przy aktualizacji oprogramowania.

Jak się przed tym ustrzec?

CERT Orange radzi, by uważać podczas zakupów. Wśród urządzeń, w których eksperci potwierdzili infekcje, znaczącą większość stanowiły smartfony marek nieznanych lub mało znanych w Polsce.

Tego typu smartfony mogą się pojawiać w wielu przedmikołajkowych i przedświątecznych ofertach na popularnym portalu aukcyjnym. Pokusa na kupno tanich smartfonów rośnie też wraz z coraz większą ekspansją na polskim rynku chińskich sklepów on-line, które kuszą niskimi cenami i darmową wysyłką.

