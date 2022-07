Sprzęt Huawei może zakłócać wojsko, twierdzi FBI

Śledztwo FBI wykazało, że sprzęt Huawei jest w stanie nasłuchiwać i zakłócać łączność w pasmach, które są zarezerwowane dla amerykańskiego wojska.

Nad Huawei zbierają się kolejne, czarne chmury. Śledztwo FBI wykazało, że sprzęt chińskiej marki jest w stanie nasłuchiwać i zakłócać łączność na konkretnym paśmie. Chodzi o urządzenia, które były instalowane przez lokalne firmy telekomunikacyjne wokół wojskowych instalacji.

Huawei nasłuchiwało amerykańskie wojsko?

Śledztwo prowadzone jest od 2017 roku, ale do tej pory jego efekty nie były publiczne. Tymczasem CNN dowiedziało się, że urządzenia zdolne do zakłócania i nasłuchiwania łączności wojskowej były instalowane między innymi niedaleko silosów z pociskami balistycznymi o zasięgu międzykontynentalnym. Nie ma dowodów, że do nasłuchiwania rzeczywiście dochodziło, ale było to jak najbardziej możliwe.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Federalna Komisja Łączności (FCC) nakazała wycofać około 24 tys. urządzeń firm Huawei oraz ZTE. Jednak do tej pory tego nie zrobiono, bowiem na cel przeznaczono zbyt mało pieniędzy.

Śledztwo wykazało też, że chińskie marki proponowały lokalnym firmom ceny tak niskie, że nie mogło to być dla nich opłacalne. Jedna z takich instalacji miała powstać w Narodowym Arboretum w Waszyngtonie, w jednym z najwyższych punktów stolicy USA. Koszty miały być po stronie Chińczyków, którzy części chcieli wysłać pocztą dyplomatyczną.

