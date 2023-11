Google usunie miliony kont. Sprawdź, czy nie jesteś na liście

W przyszłym miesiącu Google zacznie usuwać miliony kont. Lepiej sprawdzić, czy na liście nie ma Twojego.

Na skrzynki e-mailowe użytkowników Google trafiły wiadomości, ostrzegające o planowanym usunięciu niektórych kont. Wynika to z wcześniej zapowiadanej polityki firmy, która chce wygaszać nieaktywne profile.

Google usunie konta

Jeśli regularnie używasz swojego konta Google, to nie masz powodów do obaw. Amerykański gigant technologiczny zamierza usunąć tylko te profile, które są nieaktywne. Pod tę definicję łapią się konta, które nie były używane przez co najmniej 2 lata, więc w większości przypadków po prostu zapomniane.

Możesz zastanawiać się, co oznacza "używanie konta Google". Jest to wysyłanie e-maili, korzystanie z Drive, oglądanie filmów na YouTube, dzielenie się zdjęciami lub pobieranie aplikacji ze Sklepu Play w momencie bycia zalogowanym. Jeśli robiłeś którąś z tych rzeczy, to konto nie zostanie usunięte.

Google daje użytkownikom 3 tygodnie czasu na wykonanie którejś z powyższych akcji, aby uchronić konto przed usunięciem. Jeśli tego nie zrobisz, to już 1 grudnia profil może zostać dezaktywowany. Co ważne, dotyczy to tylko kont prywatnych, a nie tych związanych z pracą, szkołą czy organizacjami. Do usunięcia nie łapię się też profile, które mają opublikowany co najmniej jeden film na YouTube.

Skąd w ogóle taki pomysł Google? Firma przekonuje, że porzucone i zapomniane konta są potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkowników. Dlatego Google woli się ich pozbyć.

