Google Sklep Play gasi światło. Koniec płacenia za błędy

Android stał się w pełni bezpieczny? Choć nic na to nie wskazuje, Google zamyka program wynagrodzeń za odkrywanie dziur w aplikacjach dostępnych w sklepie Google Play.

Wśród wad systemu Android najpoważniejszą jest bez wątpienia jego podatność na ataki, a każdego miesiąca specjaliści od bezpieczeństwa alarmują o kolejnych odkrywanych zagrożeniach czyhających w aplikacjach dostępnych w sklepie Google Play.

Mając tego świadomość, Google w 2017 roku ruszył z programem wynagrodzeń Google Play Security Reward (GPSRP), dzięki któremu użytkownicy, którzy odkryli luki w popularnych aplikacjach na Androida, rozpowszechnianych za pośrednictwem Sklepu Google Play, otrzymywali nagrody finansowe. Program działał przez te lata, ale właśnie dobiega jego koniec.

Google już nie zapłaci za znalezione błędy

W ostatnich dniach do uczestników programu GPSRP rozsyłane są maile, w których Google zapowiada zamknięcie programu, co nastąpi 31 sierpnia. Powód? Google wyjaśnia, że w programie odnotowano spadek liczby zgłaszanych luk bezpieczeństwa. Ma to być efektem ogólnego zwiększenia się bezpieczeństwa Androida i działaniom podjętym dla wzmocnienia zabezpieczeń systemu.

Program GPSRP początkowo skierowany był do ograniczonej grupy programistów i deweloperów aplikacji, którzy za krytyczne błędy i luki bezpieczeństwa wykryte w wybranych apkach byli wynagradzani kwotami sięgającymi nawet 5000 USD. Z czasem wzrosła liczba aplikacji objętych programem, a od 2019 roku GPSRP wynagradzał już za błędy znalezione we wszystkich aplikacjach w sklepie Play. Jednocześnie maksymalna kwota wynagrodzeń wzrosła do 20 tys. USD, a minimalna – do 1000 USD. Wtedy też Google podał, że w 2019 r. wypłacił w formie nagród łącznie 265 tys. USD, wysokości kwot w późniejszych latach nie zostały już ujawnione.

Google przekonuje, że dane dotyczące luk w zabezpieczeniach, zebrane w programie GPSRP pozwoliły stworzyć mechanizm automatycznej kontroli, który skanują wszystkie aplikacje dostępne w sklepie z aplikacjami – chodzi o funkcję Google Play Protect.

