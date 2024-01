Wyciek danych z Dysku Google. Blisko 1 mln osób na liście

Z powodu błędnej konfiguracji Dysku Google w sieci znalazły się dane osobowe blisko 1 mln ludzi. To głównie użytkownicy gier i aplikacji firmy Ateam.

Ateam Entertainment Inc. to japońska firma, która publikuje swoje dzieła w Sklepie Play. Niektóre z nich są całkiem popularne, jak legitymująca się ponad 500 tys. pobrań gra „War of Legions”, albo program do optymalizacji pamięci o nazwie Memory Clear, z 1 mln pobrań na koncie.

Dokładnie 21 listopada 2023 roku pracownicy firmy, ku swemu przerażeniu, dokonali zaskakującego odkrycia. Dysk Google, na którym przechowywano dane klientów, z jakiegoś powodu został ustawiony jako widoczny dla każdego, kto ma link.

Przedsiębiorstwo nie ujawnia, co było powodem tak drastycznego przeoczenia, ale dzięki opublikowanej notce wiemy, że wyciek obejmuje 1369 plików, które zawierają łącznie dane 935 779 różnych osób. W głównej mierze są to klienci, ale też pracownicy, partnerzy biznesowi oraz stażyści Ateam.

Jak ujawniono, zbiór danych pochodzi z ostatnich 6 lat i 8 miesięcy funkcjonowania firmy. W jego skład wchodzą natomiast imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów a także identyfikatory urządzeń.

Szefostwo Ateam przekonuje wprawdzie, że nie ma dowodów na to, by ktoś wspomniane pliki wykorzystał, ale też apeluje do klientów oraz partnerów o zachowanie czujności. Warto zauważyć, ujawniona baza numerów telefonów to zawsze okazja dla wszelkiej maści naciągaczy.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Tom's Guide, oprac. własne