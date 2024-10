Polacy dostają dziwne powiadomienia. Tylko jedna reakcja jest OK

CERT Polska ostrzega przed kolejnymi działaniami oszustów, którzy tym razem podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową. Jeśli otrzymasz taką wiadomość, lepiej uważaj, by nie wpaść w sidła zastawione przez przestępców.

Cyberprzestępcy podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową (KAS), wysyłając fałszywe wiadomości e-mail o nowej notyfikacji. Wiadomości te zawierają link do strony łudząco podobnej do strony logowania do Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na platformie ePUAP. Celem oszustów jest wyłudzenie hasła do poczty elektronicznej ofiary.

Jak rozpoznać fałszywą wiadomość?

Podejrzany nadawca. Adres e-mail nadawcy może różnić się od oficjalnych adresów KAS.

Adres e-mail nadawcy może różnić się od oficjalnych adresów KAS. Błędy językowe i gramatyczne. Fałszywe wiadomości często zawierają błędy, których nie ma w oficjalnej korespondencji.

Fałszywe wiadomości często zawierają błędy, których nie ma w oficjalnej korespondencji. Fałszywy link. Link w wiadomości prowadzi do strony, która imituje stronę logowania do ESP, ale ma inny adres URL.

Link w wiadomości prowadzi do strony, która imituje stronę logowania do ESP, ale ma inny adres URL. Prośba o podanie hasła. KAS nigdy nie prosi o podanie hasła do poczty elektronicznej w wiadomości e-mail.

Jak się chronić?

Wpadnięcie w sidła przestępców może się źle skończyć. Oddanie niepowołanym osobom dostępu do poczty e-mail może sprawić, że zyskają oni dostęp również do naszych kont w innych serwisach, a być może również w banku. Dlatego warto się zastosować do kilku poniższych zasad, które mogą nas uchronić przed skutkami oszustwa:

Nie klikaj w linki w podejrzanych wiadomościach.

Zawsze sprawdzaj adres URL strony, na którą jesteś przekierowywany.

Włącz podwójne uwierzytelnianie na swoim koncie e-mail.

Zgłaszaj podejrzane wiadomości na incydent.cert.pl .

. Pamiętaj! KAS nigdy nie prosi o podanie hasła do poczty elektronicznej w wiadomości e-mail. Jeśli otrzymasz taką wiadomość, nie klikaj w linki i zgłoś ją na incydent.cert.pl.

Warto również zastosować się do dodatkowych środków ostrożności:

Uważaj na załączniki w wiadomościach e-mail.

Regularnie aktualizuj oprogramowanie antywirusowe.

Bądź ostrożny, udostępniając dane osobowe online.

CERT Polska to zespół reagujący na incydenty komputerowe. Zgłaszając podejrzane wiadomości na incydent.cert.pl, pomagasz w walce z cyberprzestępczością.

Źródło zdjęć: Piotr Swat / Shutterstock.com, Kuba Kwiatkowski / Shutterstock.com, CERT Polska

Źródło tekstu: CERT Polska