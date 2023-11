Jaki telefon ma Donald Tusk? Na pewno zbyt łatwy do kradzieży

Donald Tusk zaliczył kolejną wpadkę. Tym razem, nie zważając na kamery telewizyjne, ujawnił PIN do odblokowania swojego telefonu.

Donald Tusk nie może uznać ostatnich dni za udane. Co prawda Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie nie będzie w stanie utworzyć rządu i ostatecznie spadnie to na barki opozycji, ale lider KO zaliczył kilka wpadek. Najpierw ujawnił numery swojej karty płatniczej, a teraz pokazał kod do odblokowania telefonu.

Donald Tusk ujawnił PIN do telefonu

Donald Tusk nie ujawnił kodu celowo. Zrobił to przypadkiem, nie zważając na obecność kamer telewizyjnych w trakcie pierwszego posiedzenia sejmu od czasu wyborów. Jedna z kamer stacji TVN24 uchwyciła, jak lider KO odblokowuje swój telefon. Na wideo doskonale widać, jaki kod wpisuje polityk.

Panie @donaldtusk , trzeba w sejmie uważać na kamery bo teraz znamy kod odblokowania. Taki obywatelski pegasus ;)

Przede wszystkim zaskakiwać może to, jak łatwy kod do odblokowania telefonu ma polityk, który wkrótce prawdopodobnie zostanie premierem Polski. Wiele mówi się o bezpieczeństwie naszych danych, konieczności ustawiania skomplikowanych haseł i PIN-ów, które nie powinny być zbyt łatwe do złamania.

Być może cała ta sytuacja będzie dla Donalda Tuska nauczką, bo nie ulega wątpliwości, że będzie musiał ten kod zmienić. Tym razem prawdopodobnie ustawi bardziej skomplikowany.

