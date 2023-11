Pilnie usuń to z telefonu. Potajemnie nagrywa i zbiera dane

Firma Kaspersky donosi o kilku szkodliwych programach w Google Play, które zostały łącznie pobrane aż 600 mln razy. Jeden z nich może Cię potajemnie nagrywać.

Chociaż Google stara się z tym walczyć, to co jakiś czas w Sklepie Play pojawiają się szkodliwe aplikacje, które mają za zadanie kraść nasze dane. W sumie do 2023 roku zostały one pobrane aż 600 mln razy, więc potencjalnie mogą się znajdować na telefonie wielu Polaków.

Szkodliwe aplikacje w Google Play

Pierwszą ze szkodliwych aplikacji jest iRecorder. Początkowo nie była ona pod żadnym względem szkodliwa. Jednak po kilku miesiącach twórcy wydali aktualizację, która wprowadziła do appki szkodliwy kod. Dzięki temu była ona w stanie potajemnie nas nagrywać. Pliki o długości nawet 15 minut były następnie wysyłane na zewnętrzne serwery.

Hakerzy często wykorzystywali też aplikacji do poprawy zdjęć. To między innymi Beauty Slimming Photo Editor, Photo Effect Editor oraz GIF Camera Editor Pro, które łącznie zostały zainstalowane aż 620 tys. razy. Każda z nich miała w sobie trojana o nazwie Fleckpe, który zapisywał nieświadomych użytkowników do płatnych subskrypcji.

Szczególnie dużą popularnością cieszyły się wszelkie klony Minecrafta. Według firmy Kaspersky zostały one zainstalowane nawet 35 mln razy. W większości zawierają one malware o nazwie HiddenAds, który w tle uruchamia reklamy, co generuje twórcom ogromne zyski. Z kolei perspektywy użytkowników negatywnie wpływa to na czas pracy na baterii.

Jednak najczęściej użytkownicy Androida mogli trafić na malware o nazwie SpinOK. Ten, za pośrednictwem wielu różnych aplikacji, został zainstalowany na telefonach i tabletach aż 451 mln razy. Najczęściej za sprawą różnego rodzaju minigierek i kasyn. W rzeczywistości ich głównym celem było zbierane informacji na nasz temat i wysyłanie ich na zewnętrzne serwery.

Analiza firmy Kaspersky pokazuje, jak działają oszuści. Początkowo często tworzą normalną aplikację, która robi to, co ma robić. Dopiero w kolejnych aktualizacjach wprowadzają szkodliwy kod. Inna metoda polega na tworzeniu wielu kont deweloperów, więc jeśli jakaś aplikacja jest blokowana przez Google, to po zmianach ponownie ląduje w Sklepie Play, ale z wykorzystaniem innego profilu.

Źródło zdjęć: valiantsin suprunovich / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena