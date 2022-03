Białoruś. Atak na stację kolejową (wideo)

Hakerzy nie przestają nękać prowodyrów wojny na Ukrainie. Siłą rzeczy obrywa się także Białorusi, a konkretniej tamtejszej infrastrukturze kolejowej, i to już po raz drugi. Wskutek ataku cyberpartyzantów, paraliżującego internetowy system sprzedaży biletów, pasażerowie utknęli przed klasycznymi kasami.

Wideo obrazujące całe zajście opublikował serwis Nexta. Nie wiadomo wprawdzie skąd dokładnie pochodzi owe nagranie, ale niektórzy spośród komentujących rozpoznają na obrazkach region Mińska.

Queues at #Minsk-Passenger railway station, #Belarus



After the hacker attack, tickets cannot be bought online. pic.twitter.com/8M3swzOcDT