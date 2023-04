Atak na klientów Allegro. Chodzi o aktualizację bezpieczeństwa

Klienci Allegro znów są narażeni na atak – straszeni są wstrzymaniem wpłat i wypłat. O nowym zagrożeniu, których ślad prowadzi do Rosji, donosi CERT Orange Polska.

W święta internetowi naciągacze powstrzymywali się przed atakami, ale dziś już nie marnują czasu i przygotowali nową kampanią phishingową. Na celowniku znaleźli się użytkownicy najpopularniejszej platformy e-handlowej w Polsce.

Po świętach Wielkiej Nocy przestępcy szybko wrócili do „pracy". Trafiła do nas ponadstandardowa liczba zgłoszeń, dotyczących podszycia się pod Allegro

– alarmuje CERT Orange.

Klienci platformy sprzedaży bombardowani są e-mailami do złudzenia przypominający wiadomości, jakie zazwyczaj rozsyła zespół Allegro. W treści pojawia się informacja o rzekomej aktualizacji dotyczącej bezpieczeństwa konta w serwisie. Przestępcy przekonują, że wiąże się z tym wymóg aktywacji zabezpieczenia C2A poprzez aktualizację danych osobowych oraz płatniczych.

Do momentu weryfikacji Twojego sposobu płatności oraz aktywacji zabezpieczenia C2A wszelkie wpłaty i wypłaty zostaną tymczasowo wstrzymane

– straszą przestępcy w wiadomości.

Niżej znajduje się zachęta do kliknięcia w link ZAKTUALIZUJ MOJE DANE, który ma przenieść klienta bezpośrednio do panelu ustawień. Oczywiście prowadzi gdzie indziej – w podanym przykładzie jest to witryna w domenie .fyi,

Dostaliście ostatnio maila o "aktualizacji bezpieczeństwa" od @Allegro_Group? Jak można się domyślać, skoro my o tym piszemy, to jest to oszustwo. Uważajcie.https://t.co/TsNJVWUUXT pic.twitter.com/HSdD0Xh4rQ — CERT Orange Polska (@CERT_OPL) April 11, 2023

Jak ostrzega CERT Orange, ten klasyczny socjotechniczny trick ma wzbudzić w ofierze niepokój (aktualizacja bezpieczeństwa, blokada wpłat i wypłat) i spowodować, by bez zbytniego zastanowienia kliknęła w link. Co się wtedy stanie?

Jeśli to zrobi, zostanie przekierowana na witrynę hxxp://metto[.]ru, gdzie zobaczy kopię 1:1 witryny logowania Allegro. Wpisując dane, przekażemy je bezpośrednio przestępcom

– ostrzega CERT Orange.

Widoczny na zrzucie ekranu adres w domenie .fyi jest już zablokowany przez Orange i innych dostawców internetu – prowadzi na właściwa stronę Allegro. W kolejnych e-mailach przesyłanych przez naciągaczy mogą więc pojawić się nowe adresy, aktywne tak długo, aż zostaną dodane na czarną listę. Tak czy inaczej – jak zawsze należy sprawdzać, w co się klika i gdzie podaje swoje dane.

