Masz takie hasło? Lepiej od razu zmień, bo kusisz los

Sztuczna inteligencja, w takiej czy innej formie, jest już niemal wszędzie dookoła nas. Znajdziemy ją w telefonach, komputerach czy inteligentnych odkurzaczach. Potrafi napisać wypracowanie, książkę i odpowiedzieć na wiele trudnych pytań. Chociaż wciąż jest mocno ograniczona, to w niedalekiej przyszłości może niesamowicie przyspieszyć rozwój ludzkości. Jednak z AI wiążą się też pewne zagrożenia.

AI łamie takie hasła w minutę

Home Security Heroes, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, opublikowała badanie, w którym sprawdzono możliwości AI w łamaniu haseł. Eksperci wykorzystali do tego narzędzie o nazwie PassGAN, które zasilane jest przez odpowiednie algorytmy. Wyniki mogą być dla niektórych szokujące.

W trakcie badania dano PassGN ponad 15,6 mln haseł do złamania. Okazało się, że 51 proc. z nich narzędzie jest w stanie odgadnąć w czasie krótszym niż minuta, 65 proc. w mniej niż godzinę, 71 proc. w ciągu dnia i 81 proc. w mniej niż miesiąc. Najbardziej narażone są krótkie i mało skomplikowane hasła, co akurat nie jest żadnym zaskoczeniem.

Jeśli korzystacie z długich, co najmniej 12-znakowych haseł z małymi i wielkimi literami, cyframi i znakami specjalnymi, to nie macie powodów do obaw. PassGAN potrzebuje aż 30 tys. lat, aby złamać takie hasło. Wystarczy jednak, że 12 znaków skrócimy do 8 i AI wystarczy już tylko 7 godzin. W przypadku samych cyfr natychmiastowo łamie hasła o długości do 11 znaków, ale wystarczy dodać małe i wielkie litery, aby czas ten wydłużył się do 38 lat.

Takie możliwości AI ma już dzisiaj. A co stanie się w przyszłości, gdy odpowiednie narzędzia staną się jeszcze potężniejsze? Czas pokaże.

